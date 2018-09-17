На матч «Галатасаря» с «Локомотивом» в продаже осталось 300 билетов

Во вторник, 18 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Галатасарай» и «Локомотив». На матче в Стамбуле ожидаются полные трибуны.

«Практически все билеты на матч проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Данная цифра не включает в себя гостевую квоту», – сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул из соображений безопасности. Однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота – 2450 билетов.

Всего же стадион «Тюрк Телеком Арена», на котором пройдет игра, вмещает 52 650 зрителей.