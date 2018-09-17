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    На матч «Галатасаря» с «Локомотивом» в продаже осталось 300 билетов

    Во вторник, 18 сентября состоится матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, в котором встретятся «Галатасарай» и «Локомотив». На матче в Стамбуле ожидаются полные трибуны.

    «Практически все билеты на матч проданы. В настоящий момент осталось около 300 билетов. Данная цифра не включает в себя гостевую квоту», – сообщили в пресс-службе турецкого клуба.

    Ранее пресс-служба «Локомотива» сообщила, что клуб не будет делать организованный выезд для болельщиков в Стамбул из соображений безопасности. Однако любой желающий может приобрести билет в клубе болельщиков московской команды и отправиться на игру самостоятельно. Гостевая квота – 2450 билетов.

    Всего же стадион «Тюрк Телеком Арена», на котором пройдет игра, вмещает 52 650 зрителей.

    Источник: ТАСС

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    17.09.2018 09:44
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +100739

      zigbert 17 сентября 2018, 15:00

      Поддержка турков будет весомой.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1902

      lek! 17 сентября 2018, 13:22

      ГалатасарнЯ , четкий клуб.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3561

      Axe111 17 сентября 2018, 12:09

      Очень важная информация

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:53

      Плацкарта?

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1691

      Антон bx14e 17 сентября 2018, 09:59

      Уж там то мы точно победим!

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