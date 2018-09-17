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    «Спартак» не может забить с игры в семи матчах РПЛ

    Накануне состоялся матч седьмого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ахмат». Игра завершилась со счетом 1:2.

    Единственный гол в ворота грозненской команды забил Георгий Джикия. Случилось это после подачи с углового.

    «Спартак» не может забить с игры в ворота соперников по российской Премьер-лиге в седьмом матче подряд. Последний раз это удалось сделать красно-белым в матче 29-го тура прошлого сезона. Гол с игры в ворота «Ростова» записал на свой счет Квинси Промес.

    Источник: Бомбардир.ру

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    17.09.2018 08:32
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +187

      zubr252 17 сентября 2018, 13:45

      Видно Спартаку нужен Российский тренер пора как Черчесов .

      0
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      Рейтинг: +2209

      Ден 781 17 сентября 2018, 12:14

      С такой игрой из группы в ЛЕ не выйти

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:30

      Неладно что-то в мясном королевстве.

      1
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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 11:37

      Может они заходят на новый 16-летний виток ???)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +5474

      Дядя Серёжа > Микояновский мясокомбинат 17 сентября 2018, 11:40

      Если по спирали, то нормально.
      А если закольцевались,то...

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      Рейтинг: +966

      Микояновский мясокомбинат > Дядя Серёжа 17 сентября 2018, 12:08

      Тогда к доктору Рейнгольду..)))

      0
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      Рейтинг: +4208

      Дедуктор 17 сентября 2018, 11:04

      деградация чемпионского Спартака началась с гнилого поведения Глушакова. И этот ублюдок ходил (и ходит?) в капитанах. Надо было его тогда же, год назад сплавлять. Сейчас, когда все знают - что это за чммммо, сплавить будет трудно. Да, и контракт долгосрочный уродец успел получить. Это конкретный косяк парочки Федун-Каррера. Нельзя так с контрактами работать.

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      Рейтинг: +169

      Волховский 17 сентября 2018, 10:49

      Мучиться нельзя играть.

      0
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      Рейтинг: +3795

      serppion 17 сентября 2018, 10:43

      Бу-га-га! Автобус, еще какой автобус!

      0
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      Рейтинг: +1637

      Леха из Твери 17 сентября 2018, 10:36

      Спартак 7 матчей, 6 голов, 2ое место. Ну вот такой уровень чемпионата.

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      Рейтинг: +7945

      piligrim1986 17 сентября 2018, 09:37

      да, тухловато все. но, верим в команду

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 17 сентября 2018, 09:28

      По словам Карреры у него все на контроле. Вот только контроль, зараза, где-то потерялся.

      2
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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 17 сентября 2018, 09:25

      Где амбиции Спартака на чемпионство?

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