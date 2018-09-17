«Спартак» не может забить с игры в семи матчах РПЛ

Накануне состоялся матч седьмого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ахмат». Игра завершилась со счетом 1:2.

Единственный гол в ворота грозненской команды забил Георгий Джикия. Случилось это после подачи с углового.

«Спартак» не может забить с игры в ворота соперников по российской Премьер-лиге в седьмом матче подряд. Последний раз это удалось сделать красно-белым в матче 29-го тура прошлого сезона. Гол с игры в ворота «Ростова» записал на свой счет Квинси Промес.