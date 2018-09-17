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«Спартак» не может забить с игры в семи матчах РПЛ

17 сентября 2018, 08:32
24

Накануне состоялся матч седьмого тура российской Премьер-лиги, в котором встречались «Спартак» и «Ахмат». Игра завершилась со счетом 1:2.

Единственный гол в ворота грозненской команды забил Георгий Джикия. Случилось это после подачи с углового.

«Спартак» не может забить с игры в ворота соперников по российской Премьер-лиге в седьмом матче подряд. Последний раз это удалось сделать красно-белым в матче 29-го тура прошлого сезона. Гол с игры в ворота «Ростова» записал на свой счет Квинси Промес.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Спартак Джикия Георгий Промес Квинси
Комментарии (24)
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Nerlinger
1537162505
Клёво клёво!!! Ещё пропускали бы почаще вааааще красота была бы
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nik55
1537163412
Комбаров---Глушаков----Ещенко------с вещами на выход---это балласт
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prezent2017
1537163610
Негры в нападении совсем разболтались...!
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ЮНик
1537163793
Самое грустное это то, что абсолютно отсутствует сама игра, унылое говно. И не умеют и даже не хотят стараться. Отбывают номер. Единственный "плюс", что доставляют радость своей тягомотиной фанатам таких же убогих "коней" и шпалоукладчиков". Один питерский "газпрём" играет в нечто похожее на футбол. Ему бы ещё не играть... А так, сплошное убожище. Начиная сверху до "над пропастью в "анжи".
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Zenmaster
1537164189
Оказывается -- не всё так просто !!!
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Рубик Докоян
1537164223
А что по этому поводу скажут эксперты и аналитики ? Это справедливо или нет ? Будут голы и с игры, когда будет игра, а не возня с мячом как у многих команд. Вот пацанчики в ЦСКА играют в охотку, бегут, комбинируют и забивают. Уже 3 победы с крупным счётом на старте чемпионата.
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Майор Балдёжник
1537165323
игра отсутствует
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Юрий Б.
1537165544
Где амбиции Спартака на чемпионство?
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Фотон
1537165698
По словам Карреры у него все на контроле. Вот только контроль, зараза, где-то потерялся.
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Дедуктор
1537171489
деградация чемпионского Спартака началась с гнилого поведения Глушакова. И этот ублюдок ходил (и ходит?) в капитанах. Надо было его тогда же, год назад сплавлять. Сейчас, когда все знают - что это за чммммо, сплавить будет трудно. Да, и контракт долгосрочный уродец успел получить. Это конкретный косяк парочки Федун-Каррера. Нельзя так с контрактами работать.
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