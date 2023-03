Игроки «Васку да Гама» и «Фламенго» во время матча толкали машину скорой помощи

Во время матча 25 тура бразильской Серии А между «Васку да Гама» и «Фламенго» (1:1) игроки толкали машину скорой помощи. Карета выехала на поле и заглохла.

Чтобы продолжить встречу, футболистам пришлось самостоятельно убирать машину. Они ее подтолкнули, после чего двигатель завелся.

Скорая выехала на поле, чтобы оказать помощь одному из спортсменов.

A ambulância com Bruno Silva precisou ser empurrada pelos jogadores para pegar no tranco e deixar o gramado do Mané Garrincha... pic.twitter.com/cX07V9BhxF