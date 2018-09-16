Кононов: «Игроки тульского «Арсенала» соскучились по голам»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился наблюдениями после матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Туляки победили в этой встрече со счетом 4:0.

«Так получилось, что мы реализовали достаточно голевых моментов. Мы соскучились по голам. Важно, чтобы игроки настраивались на забитые мячи.

Ткачев? Давно знаю Сергея. Он любит и умеет забивать. Выпуская его «десяткой», я знал, что он будет при каждом удобном моменте брать игру на себя.

Соперник позволял нам проводить ответные атаки и контролировать ход встречи. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков. Но чемпионат у нас долгий, сложный. Сейчас будем серьезно готовиться к «Рубину», – сказал Кононов.