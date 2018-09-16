Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Кононов: «Игроки тульского «Арсенала» соскучились по голам»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов поделился наблюдениями после матча 7-го тура чемпионата России с «Крыльями Советов». Туляки победили в этой встрече со счетом 4:0.

    «Так получилось, что мы реализовали достаточно голевых моментов. Мы соскучились по голам. Важно, чтобы игроки настраивались на забитые мячи.

    Ткачев? Давно знаю Сергея. Он любит и умеет забивать. Выпуская его «десяткой», я знал, что он будет при каждом удобном моменте брать игру на себя.

    Соперник позволял нам проводить ответные атаки и контролировать ход встречи. Хочу поздравить с победой команду и болельщиков. Но чемпионат у нас долгий, сложный. Сейчас будем серьезно готовиться к «Рубину», – сказал Кононов.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    16.09.2018 07:12
    Рекомендуем
    Комментарии2
    ...
    • ...
      Рейтинг: +1710

      Sviro 18 сентября 2018, 08:15

      А крылья не скучают, им и так весело! Если бы у них вычитали из зарплаты за просранный матч, може тоже заскучали?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2653

      пряник929 16 сентября 2018, 09:56

      Берем Казань!!!

      0
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11