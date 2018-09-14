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    Сборную Аргентины обвинили в контрабанде. Игроки пытались провезти незадекларированных вещей на 20 тысяч

    Аргентинской футбольной ассоциации и игрокам сборной предъявили обвинения в контрабанде после того, как сотрудники таможни изъяли множество незадекларированных вещей, когда команда возвращалась домой из США после товарищеских матчей с Гватемалой и Колумбией.

    Среди конфискованных предметов, стоимость которых оценивается в 20 000 евро, значились электротовары, игрушки и музыкальные инструменты, которые нужно было задекларировать по прибытии в Аргентину.

    Аргентинские налоговые органы подтвердили, что они передали этот вопрос в прокуратуру по экономическим преступлениям, которая будет решать, что делать с изъятыми товарами.

    Источник: AS

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    14.09.2018 16:50
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 15 сентября 2018, 04:39

      Челночники.

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      Рейтинг: +7

      maratkartuzov 14 сентября 2018, 19:01

      Народ я нарыл способ как без физ. нагрузок и диет сжигать калории и подкачаться дома. Пока опробовал только живот, за две недели убрал пивное пузо и уже проступают кубики, а у жены за неделю ушло пару сантиметров на талии. Мы просто в восторге от этого прибора, вначале не поверили, но решили проверить ведь цена вопроса копеечная. Теперь не нужно сидеть на диетах и ходить в спорт зал, это лучший подарок. А вычитал о нем в этом блоге ---- https://bitly.su/9h53Gbx

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      Рейтинг: +3459

      Отчаянный Пердун 14 сентября 2018, 18:39

      С Колумбии они электронной товары везли) я думал чё другое)

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