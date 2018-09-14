Сборную Аргентины обвинили в контрабанде. Игроки пытались провезти незадекларированных вещей на 20 тысяч

Аргентинской футбольной ассоциации и игрокам сборной предъявили обвинения в контрабанде после того, как сотрудники таможни изъяли множество незадекларированных вещей, когда команда возвращалась домой из США после товарищеских матчей с Гватемалой и Колумбией.

Среди конфискованных предметов, стоимость которых оценивается в 20 000 евро, значились электротовары, игрушки и музыкальные инструменты, которые нужно было задекларировать по прибытии в Аргентину.

Аргентинские налоговые органы подтвердили, что они передали этот вопрос в прокуратуру по экономическим преступлениям, которая будет решать, что делать с изъятыми товарами.