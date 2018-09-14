Жоаозиньо: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит»

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо назвал гол Владимира Рыкова с дальней дистанции в ворота «Спартака» самым красивым в текущем сезоне.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

– Рыков забил потрясающий гол «Спартаку». Видели что-то лучше?

– Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.

– Пытались когда-нибудь забить похожий?

– Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит (смеется).