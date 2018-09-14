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    Жоаозиньо: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит»

    Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо назвал гол Владимира Рыкова с дальней дистанции в ворота «Спартака» самым красивым в текущем сезоне.

    Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

    – Рыков забил потрясающий гол «Спартаку». Видели что-то лучше?

    – Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.

    – Пытались когда-нибудь забить похожий?

    – Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит (смеется).

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    14.09.2018 09:55
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    Комментарии2
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      Рейтинг: +181

      oleg32ru 14 сентября 2018, 14:18

      вратарь будет помнить всю жизнь

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    • ...
      Рейтинг: +16619

      афоня72 14 сентября 2018, 10:12

      Красивый гол, мне тоже понравился!

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