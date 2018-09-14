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  • Жоаозиньо: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит»

Жоаозиньо: «Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит»

14 сентября 2018, 09:55
2

Полузащитник «Динамо» Жоаозиньо назвал гол Владимира Рыкова с дальней дистанции в ворота «Спартака» самым красивым в текущем сезоне.

Матч седьмого тура российской Премьер-лиги «Локомотив» – «Динамо» состоится сегодня, 14 сентября, в 19:30 по московскому времени.

– Рыков забил потрясающий гол «Спартаку». Видели что-то лучше?

– Думаю, это и правда самый красивый гол. В этом сезоне уж точно.

– Пытались когда-нибудь забить похожий?

– Нет, никогда. Пробить по воротам в стиле Рыкова не смогу – сил не хватит (смеется).

Источник: «Спорт-Экспресс»
Россия. Премьер-лига Динамо Рыков Владимир Жоаозиньо
Комментарии (2)
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афоня72
1536909142
Красивый гол, мне тоже понравился!
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oleg32ru
1536923919
вратарь будет помнить всю жизнь
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