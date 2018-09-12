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    Аршавин: «Когда смотрю на «Петровский», испытываю приятное чувство ностальгии»

    Полузащитник «Кайрата»Андрей Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом».

    «Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто.

    Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

    Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», – приводит слова Аршавина 78.ru.

    Источник: Бомбардир.ру

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    12.09.2018 08:16
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +597

      Gornostay 12 сентября 2018, 20:46

      Ностальгия - это стадион Кирова! Эх молодость....

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +184

      Sergei26 12 сентября 2018, 11:50

      молодец

      1
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    • ...
      Рейтинг: +5079

      prezent2017 12 сентября 2018, 09:20

      Давай, Шава, в Питер тренером. Все пацаны - твои!

      1
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