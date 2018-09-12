Аршавин: «Когда смотрю на «Петровский», испытываю приятное чувство ностальгии»

Полузащитник «Кайрата»​ Андрей Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом».

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто.

Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», – приводит слова Аршавина 78.ru.