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  • Аршавин: «Когда смотрю на «Петровский», испытываю приятное чувство ностальгии»

Аршавин: «Когда смотрю на «Петровский», испытываю приятное чувство ностальгии»

12 сентября 2018, 08:16
3

Полузащитник «Кайрата»Андрей Аршавин поделился впечатлениями от возвращения в Санкт-Петербург на товарищеский матч с «Зенитом».

«Петербург поменялся. Грандиозный у нас город. Это начинаешь осознавать, когда не бываешь здесь часто.

Когда ты родился в Санкт-Петербурге, для тебя Эрмитаж – это очередное здание, которое надо быстро проехать через пробки. А когда приезжаешь редко, то видишь, как красивы архитектура, каналы и Нева. Начинаешь осознавать, в каком городе ты родился.

Даже сейчас, когда смотрю на стадион «Петровский», испытываю внутри приятное чувство ностальгии. Но все мечтали о современном европейском стадионе, на котором будет собираться много зрителей», – приводит слова Аршавина 78.ru.

Источник: Бомбардир.ру
Казахстан. Премьер-лига Россия. Премьер-лига Кайрат Зенит Аршавин Андрей
Комментарии (3)
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prezent2017
1536733234
Давай, Шава, в Питер тренером. Все пацаны - твои!
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Sergei26
1536742237
молодец
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Gornostay
1536774387
Ностальгия - это стадион Кирова! Эх молодость....
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