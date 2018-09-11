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    Симеоне: «Я всегда говорил, что однажды буду тренировать «Интер»

    Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не отрицает, что хочет поработать в «Интере».

    Ранее сестра специалиста заявила, что рано или поздно он возглавит миланский клуб. Контракт аргентинца с мадридцами рассчитан до июня 2020 года.

    «Понятно, что итальянские журналисты зададут мне этот классический вопрос.

    Я всегда говорил, что однажды буду тренировать «Интер». Я рассматриваю этот вариант. Но у них есть тренер, который хорошо делает свою работу. А я провожу необыкновенный период в «Атлетико».

    Когда это произойдет, тогда и произойдет. До 2020 года еще много времени», – сказал Симеоне.

    В качестве футболиста Симеоне выступал за «Интер» с 1997 по 1999 год и выиграл с миланцами Кубок УЕФА.

    Источник: Football Italia

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    11.09.2018 14:48
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 18:29

      давай да симеоне воглавь интер а то лысый совсем уже отупел ! или ты или моура !

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 11 сентября 2018, 17:10

      Вот ЛЧ выиграет пусть и тогда с чувством выполненного долга можно искать другой клуб и покорять новые высоты...

      1
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:47

      И дался ему этот Интер.

      1
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    • ...
      Рейтинг: +298

      Nintendo8800 11 сентября 2018, 15:49

      симеоне мужик

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