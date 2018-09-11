Симеоне: «Я всегда говорил, что однажды буду тренировать «Интер»

Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне не отрицает, что хочет поработать в «Интере».

Ранее сестра специалиста заявила, что рано или поздно он возглавит миланский клуб. Контракт аргентинца с мадридцами рассчитан до июня 2020 года.

«Понятно, что итальянские журналисты зададут мне этот классический вопрос.

Я всегда говорил, что однажды буду тренировать «Интер». Я рассматриваю этот вариант. Но у них есть тренер, который хорошо делает свою работу. А я провожу необыкновенный период в «Атлетико».

Когда это произойдет, тогда и произойдет. До 2020 года еще много времени», – сказал Симеоне.

В качестве футболиста Симеоне выступал за «Интер» с 1997 по 1999 год и выиграл с миланцами Кубок УЕФА.