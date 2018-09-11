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  • Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

11 сентября 2018, 14:14
9

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал техническим директором «Дорадос».

Легендарный форвард рассказал, почему решил присоединиться к мексиканскому клубу, а также о том, что уже давно не употребляет наркотики.

«Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного. Когда я принимал их, я делал шаг назад, огромный шаг назад. Всe изменилось благодаря моим дочерям.

В «Дорадос» мы приехали не отдыхать: нам предстоит много работать, и люди, с которыми мы работаем, могут подтвердить, что мы сделаем всe как надо.

У меня есть друг Мохаммед, который очень тепло отзывался о «Дорадос». И я уже практически заключил контракт с белорусами (прим. – «Динамо-Брест»), но эту работу мы отложим на потом, потому что сейчас я хочу подольше оставаться здесь», – сказал Марадона.

Источник: Marca
Весь мир Марадона Диего
Комментарии (9)
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Опорник84
1536664610
Только водка!
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la verdad
1536665091
В Москве нашёл нечто бесподобное)))
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Stavropolets
1536667382
Марадона сказал а организм отказал
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Леший88
1536667421
Ничего "подобного". То есть, что - то новое как бы и не против)))
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BlackMurder
1536671498
Начал нюхать клей
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!ce man
1536672418
Всё сделаем как надо,одну дорожку втянет друг Мохаммед а вторую я
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zigbert
1536672534
В его не понятных действиях и решениях ,трудно найти логику. Все это подвергает сомнению его слова.
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Тазит
1536675007
По белой дорожке от великого мастера до бездарного клоуна...
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Chesn0k
1536676745
нам-то не звезди)
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