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    Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

    Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал техническим директором «Дорадос».

    Легендарный форвард рассказал, почему решил присоединиться к мексиканскому клубу, а также о том, что уже давно не употребляет наркотики.

    «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного. Когда я принимал их, я делал шаг назад, огромный шаг назад. Всe изменилось благодаря моим дочерям.

    В «Дорадос» мы приехали не отдыхать: нам предстоит много работать, и люди, с которыми мы работаем, могут подтвердить, что мы сделаем всe как надо.

    У меня есть друг Мохаммед, который очень тепло отзывался о «Дорадос». И я уже практически заключил контракт с белорусами (прим. – «Динамо-Брест»), но эту работу мы отложим на потом, потому что сейчас я хочу подольше оставаться здесь», – сказал Марадона.

    Источник: Marca

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    11.09.2018 14:14
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 11 сентября 2018, 17:39

      нам-то не звезди)

      0
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      Рейтинг: +1516

      Тазит 11 сентября 2018, 17:10

      По белой дорожке от великого мастера до бездарного клоуна...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 16:28

      В его не понятных действиях и решениях ,трудно найти логику. Все это подвергает сомнению его слова.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +452

      тёска 11 сентября 2018, 16:26

      Всё сделаем как надо,одну дорожку втянет друг Мохаммед а вторую я

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 11 сентября 2018, 16:11

      Начал нюхать клей

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      Леший88 11 сентября 2018, 15:03

      Ничего "подобного". То есть, что - то новое как бы и не против)))

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +1222

      Stavropolets 11 сентября 2018, 15:03

      Марадона сказал а организм отказал

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +943

      Riot Zero 11 сентября 2018, 14:55

      А на ЧМ, сказал ДА.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +4624

      la verdad 11 сентября 2018, 14:24

      В Москве нашёл нечто бесподобное)))

      4
      Ответить
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      Рейтинг: +3197

      Опорник84 11 сентября 2018, 14:16

      Только водка!

      2
      Ответить
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