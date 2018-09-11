Марадона: «Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного»

Бывший нападающий сборной Аргентины Диего Марадона стал техническим директором «Дорадос».

Легендарный форвард рассказал, почему решил присоединиться к мексиканскому клубу, а также о том, что уже давно не употребляет наркотики.

«Я завязал с наркотиками 15 лет назад, сказав себе, что больше не буду употреблять ничего подобного. Когда я принимал их, я делал шаг назад, огромный шаг назад. Всe изменилось благодаря моим дочерям.

В «Дорадос» мы приехали не отдыхать: нам предстоит много работать, и люди, с которыми мы работаем, могут подтвердить, что мы сделаем всe как надо.

У меня есть друг Мохаммед, который очень тепло отзывался о «Дорадос». И я уже практически заключил контракт с белорусами (прим. – «Динамо-Брест»), но эту работу мы отложим на потом, потому что сейчас я хочу подольше оставаться здесь», – сказал Марадона.