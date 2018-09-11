Луис Энрике: «Будем атаковать Хорватию с первых минут»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о плане своей команды на матч второго тура Лиги наций против Хорватии.

«Будем атаковать с первых минут. Надо установить контроль над мячом, создавать больше опасных моментов и оказывать давление как можно выше. Надо доминировать на ключевых отрезках встречи. Быть агрессивными в этом плане. Мы достаточно сильны, чтобы играть по такой модели.

Уверен, у нас получится. Посмотрим, насколько эффективно мы играем, но главная цель – развиваться и перестать быть предсказуемыми», – сказал Энрике.

Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.