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    Луис Энрике: «Будем атаковать Хорватию с первых минут»

    Главный тренер сборной Испании Луис Энрике рассказал о плане своей команды на матч второго тура Лиги наций против Хорватии.

    «Будем атаковать с первых минут. Надо установить контроль над мячом, создавать больше опасных моментов и оказывать давление как можно выше. Надо доминировать на ключевых отрезках встречи. Быть агрессивными в этом плане. Мы достаточно сильны, чтобы играть по такой модели.

    Уверен, у нас получится. Посмотрим, насколько эффективно мы играем, но главная цель – развиваться и перестать быть предсказуемыми», – сказал Энрике.

    Матч второго тура Лиги наций Испания – Хорватия состоится во вторник, 11 сентября, в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    11.09.2018 07:06
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 11 сентября 2018, 22:45

      ну как сказал Луис Энрике так и случилось !

      2
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    • ...
      Рейтинг: +100738

      zigbert 11 сентября 2018, 11:09

      На словах это сделать всегда просто ,в игре же может получится совсем иначе.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 11 сентября 2018, 09:28

      А хорваты будут стоять в сторонке и мяч подавать... В футбол прежде всего играют на поле, а не на пресс-конференциях и в интервью...

      3
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      Рейтинг: +1220

      Chaborz.1990 11 сентября 2018, 08:51

      Будем, если хорваты позволят)))

      2
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