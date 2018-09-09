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    Недвед: «Ювентусу» облегчило задачу то, что Роналду сам хотел уйти из «Реала»

    Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о трансфере в команду Криштиану Роналду. Португалец пришел летом из мадридского «Реала».

    «Такое приобретение – это шаг вперед для клуба. Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов. Трансфер Роналду стал реален, когда сумма отступных снизилась до 100 миллионов евро.

    Плюс, все упрощало желание самого Криштиану. Он хотел уйти из «Реала», сменить обстановку», – сказал чех.

    Роналду еще не забивал за туринцев в официальных матчах.

    Источник: Football Italia

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    09.09.2018 13:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +392

      A-Den 9 сентября 2018, 13:46

      Реалу его уход тоже помог. Разве что цену можно было бы повыше сделать

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