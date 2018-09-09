Недвед: «Ювентусу» облегчило задачу то, что Роналду сам хотел уйти из «Реала»

Вице-президент «Ювентуса» Павел Недвед рассказал о трансфере в команду Криштиану Роналду. Португалец пришел летом из мадридского «Реала».

«Такое приобретение – это шаг вперед для клуба. Мы хотим добиться успеха в Лиге чемпионов. Трансфер Роналду стал реален, когда сумма отступных снизилась до 100 миллионов евро.

Плюс, все упрощало желание самого Криштиану. Он хотел уйти из «Реала», сменить обстановку», – сказал чех.

Роналду еще не забивал за туринцев в официальных матчах.