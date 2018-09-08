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    Чалханоглу: «В игре с Россией у меня было три 100-процентных момента, я должен был забивать»

    Атакующий игрок сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против россиян (1:2). Представитель «Милана» недоволен реализацией моментов.

    «Россия – отличная команда, хорошо выступившая на чемпионате мира. Матч мы начали неудачно – пропустили обидный гол.

    Во втором тайме у меня было три 100-процентных момента, на таком уровне я обязан забивать в подобных ситуациях. Надеюсь, со шведами наберем три очка», – сказал футболист Hurriyet.

    Турки в российской истории ни разу не побеждали нашу команду.

    Главные выводы по матчу Турция – Россия

    Источник: Бомбардир.ру

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    08.09.2018 11:30
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +100738

      zigbert 8 сентября 2018, 17:17

      Надо было забивать Хакан. А со шведами лучше сыграйте вничью.

      1
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      Рейтинг: +1056

      Сержтир 8 сентября 2018, 11:55

      Между должен был и забил огромная разница.

      1
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      Рейтинг: +8832

      vladik12 8 сентября 2018, 11:29

      У Андре Лунева иное мнение на этот счет.

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