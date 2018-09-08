Чалханоглу: «В игре с Россией у меня было три 100-процентных момента, я должен был забивать»

Атакующий игрок сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал результат матча первого тура Лиги В Лиги наций против россиян (1:2). Представитель «Милана» недоволен реализацией моментов.

«Россия – отличная команда, хорошо выступившая на чемпионате мира. Матч мы начали неудачно – пропустили обидный гол.

Во втором тайме у меня было три 100-процентных момента, на таком уровне я обязан забивать в подобных ситуациях. Надеюсь, со шведами наберем три очка», – сказал футболист Hurriyet.

Турки в российской истории ни разу не побеждали нашу команду.

Главные выводы по матчу Турция – Россия