Бернарду Силва: «С Роналду Португалия лучше, но и без него умеет играть»

Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва считает, что команда хорошо действует и в отсутствии на поле Криштиану Роналду.

«Криштиану всегда полезен команде. Он капитан, очень полезен на поле и вне его.

Но мы знаем, что и без него способны показывать хорошую игру. С ним команда лучше, но и без него умеет играть.

Что касается матча с Хорватией, то мы извлекли много пользы из него. Мы хорошо начали игру, но хорваты все же забили. Нам не удалось использовать многие моменты», – цитирует слова футболиста RTP.

Товарищеский матч Португалия – Хорватия завершился со счетом 1:1.