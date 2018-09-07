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    Бернарду Силва: «С Роналду Португалия лучше, но и без него умеет играть»

    Полузащитник сборной Португалии Бернарду Силва считает, что команда хорошо действует и в отсутствии на поле Криштиану Роналду.

    «Криштиану всегда полезен команде. Он капитан, очень полезен на поле и вне его.

    Но мы знаем, что и без него способны показывать хорошую игру. С ним команда лучше, но и без него умеет играть.

    Что касается матча с Хорватией, то мы извлекли много пользы из него. Мы хорошо начали игру, но хорваты все же забили. Нам не удалось использовать многие моменты», – цитирует слова футболиста RTP.

    Товарищеский матч Португалия – Хорватия завершился со счетом 1:1.

    Источник: Бомбардир.ру

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    07.09.2018 11:29
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 7 сентября 2018, 12:30

      Да он вас только и тянул на этом чм.. Испанцы катали вас как хотели, им только чуть не повезло правда..

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