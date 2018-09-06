«Амкар» обратился в суд по поводу признании клуба банкротом

Руководство «Амкара» подало заявление в суд о признании клуба банкротом, сообщил бывший президент пермяков Геннадий Шилов.

«Решением совета директоров клуба было подано заявление о банкротстве общественной организации «Футбольный клуб «Амкар», – сказал Шилов.

По итогам сезона-2017/18 «Амкар» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «Тамбов» (2:0, 1:0). Тем не менее РФС отказал пермякам в лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий. В июне клуб прекратил существование из-за проблем с деньгами.