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    «Амкар» обратился в суд по поводу признании клуба банкротом

    Руководство «Амкара» подало заявление в суд о признании клуба банкротом, сообщил бывший президент пермяков Геннадий Шилов.

    «Решением совета директоров клуба было подано заявление о банкротстве общественной организации «Футбольный клуб «Амкар», – сказал Шилов.

    По итогам сезона-2017/18 «Амкар» сохранил прописку в РПЛ, победив в стыковых матчах «Тамбов» (2:0, 1:0). Тем не менее РФС отказал пермякам в лицензии из-за отсутствия финансовых гарантий. В июне клуб прекратил существование из-за проблем с деньгами.

    Источник: ТАСС

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    06.09.2018 14:59
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 7 сентября 2018, 07:44

      Помотросил и бросил

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      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:08

      Недавно наткнулся на блог чувака который накачал тело дома с помощью пояса миостимулятора, в начале не поверили, но решили с женой попробовать. Через неделю были в шоке от результата: помаленьку уходит пузо, вырисовываются кубики, подкачал спину, а жена убрала в талии пару сантиметров.Да и прикол что не надо ничего делать просто надел и включил, да и по времени всего 20 минут в день. Это реально самый ленивый и быстрый способ похудеть и подкачаться, вот тот блог ---- http://xx.org.ua/blogdk

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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 6 сентября 2018, 15:13

      Печаль , Беда. Надеюсь те , кто довёл клуб до банкротства, будут гореть в АДу

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