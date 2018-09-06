Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Карикатурист показал, как Ракитич разбил сердце Месси похвалой в адрес Модрича

    Известный футбольный карикатурист Омар Момани показал разочарование нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из-за слов своего партнера по команде Ивана Ракитича.

    Ранее хорват назвал хавбека «Реала» Луку Модрича лучшим футболистом мира и заявил, что он достоин получить звание игрока года по версии ФИФА. Месси не попал в финальную тройку и выбыл из борьбы за награду.

    На картинке Момани изобразил Ракитича, который подбрасывает в воздух Модрича. Это видит Месси и хватается за сердце.

    Здесь было фото или видео соцсети, которая больше не работает

    Источник: Instagram

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    06.09.2018 13:44
    Рекомендуем
    Комментарии8
    ...
    • ...
      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 6 сентября 2018, 21:52

      Месси помоему пофиг на все это, он просто играет в футбол.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 6 сентября 2018, 17:17

      Скорей не Месси а болельщики Барселоны будут полны негодования.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1167

      Александр52 6 сентября 2018, 17:09

      Ваня, тебе нужны в финской бане лыжи и пассатижи, зажми себе все причиндалы покрепче и засунь их дополнительно в дверной косяк и сам прижми. Дурак ты Ваня, руку, которая тебя кормит, не кусают.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1435

      x-x-x-x-x 6 сентября 2018, 16:51

      ну все Иван... зимой новый клуб поискать придеться))))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: -28

      olegbrankov 6 сентября 2018, 16:09

      Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://blogdk.2sms.ru

      -2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +161

      Лошак 6 сентября 2018, 15:59

      Трындец хорвату. Инопланетный это так не оставит.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +18893

      Atoniq 6 сентября 2018, 14:45

      Карикатурист прям жжет!!)))отличные рисунки, мне нравятся!!)))

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1423

      Parham 6 сентября 2018, 14:28

      Прикольно!!!

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11