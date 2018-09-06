Карикатурист показал, как Ракитич разбил сердце Месси похвалой в адрес Модрича

Известный футбольный карикатурист Омар Момани показал разочарование нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из-за слов своего партнера по команде Ивана Ракитича.

Ранее хорват назвал хавбека «Реала» Луку Модрича лучшим футболистом мира и заявил, что он достоин получить звание игрока года по версии ФИФА. Месси не попал в финальную тройку и выбыл из борьбы за награду.

На картинке Момани изобразил Ракитича, который подбрасывает в воздух Модрича. Это видит Месси и хватается за сердце.