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  • Карикатурист показал, как Ракитич разбил сердце Месси похвалой в адрес Модрича

Карикатурист показал, как Ракитич разбил сердце Месси похвалой в адрес Модрича

6 сентября 2018, 13:44
8

Известный футбольный карикатурист Омар Момани показал разочарование нападающего «Барселоны» Лионеля Месси из-за слов своего партнера по команде Ивана Ракитича.

Ранее хорват назвал хавбека «Реала» Луку Модрича лучшим футболистом мира и заявил, что он достоин получить звание игрока года по версии ФИФА. Месси не попал в финальную тройку и выбыл из борьбы за награду.

На картинке Момани изобразил Ракитича, который подбрасывает в воздух Модрича. Это видит Месси и хватается за сердце.

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Публикация от text (@omarmomani)

Источник: Instagram
Испания. Примера Реал Барселона Хорватия Месси Лионель Ракитич Иван Модрич Лука
Комментарии (8)
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Parham
1536233290
Прикольно!!!
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Atoniq
1536234316
Карикатурист прям жжет!!)))отличные рисунки, мне нравятся!!)))
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Лошак
1536238795
Трындец хорвату. Инопланетный это так не оставит.
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olegbrankov
1536239374
Xотите прoкaчать свoе телo, сделать егo кpaсивым как у спopтсменов? Как я убрал пузо и накачался за 2 недели не выходя из дома без диет и спорта! Вот почитайте мой личный опыт, если кому интересно---- http://blogdk.2sms.ru
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x-x-x-x-x
1536241905
ну все Иван... зимой новый клуб поискать придеться))))
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Александр52
1536242955
Ваня, тебе нужны в финской бане лыжи и пассатижи, зажми себе все причиндалы покрепче и засунь их дополнительно в дверной косяк и сам прижми. Дурак ты Ваня, руку, которая тебя кормит, не кусают.
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zigbert
1536243474
Скорей не Месси а болельщики Барселоны будут полны негодования.
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Тraumtanzеr
1536259959
Месси помоему пофиг на все это, он просто играет в футбол.
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