Главные новости дня. ЦСКА на время ЛЧ может переехать в «Лужники», Рахимов возглавил «Ахмат»

Матч Лиги наций Турция – Россия обслужит судья из Португалии.

УЕФА утвердил форму сборной Украины с надписью «Слава Украине».

Федун считает, что кто-то шаманит против «Спартака», поэтому столько травм.

ЦСКА может сыграть все матчи Лиги чемпионов в «Лужниках».

Матч Кубка России «Тюмень» – ЦСКА перенесен на несколько недель вперед.

Рахимов стал новым главным тренером «Ахмата».

Габулов общается с руководством «Брюгге» на предмет расторжения контракта.

Луис Энрике ужесточил дисциплину в сборной Испании.

«Монако» заработал почти миллиард на продаже игроков за восемь лет. Больше всех в Европе.

Алли рассказал, как ездит с браслетом, который подарил русский таксист.