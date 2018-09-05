Алли: «Во время ЧМ-2018 русский таксист подарил мне браслет на удачу. Теперь всегда ношу его с собой»

Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли признался, что не расстается с подарком, который получил от таксиста во время чемпионата мира в России.

В первом туре ЧМ-2018 против Туниса футболист повредил подколенное сухожилие. На обследование в Санкт-Петербурге хавбек отправился на такси.

«Когда я выходил из автомобиля, водитель такси протянул мне браслет и сказал, что это на удачу», – сказал Алли.

В результате обследования выяснилось, что травма незначительная. В итоге полузащитник восстановился к стадии плей-офф и помог англичанам выйти в полуфинал турнира.

«Так что, я сохранил его. Я не одеваю его на руку, но ношу с собой в сумке», – добавил Алли.