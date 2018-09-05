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    Алли: «Во время ЧМ-2018 русский таксист подарил мне браслет на удачу. Теперь всегда ношу его с собой»

    Полузащитник «Тоттенхэма» и сборной Англии Деле Алли признался, что не расстается с подарком, который получил от таксиста во время чемпионата мира в России.

    В первом туре ЧМ-2018 против Туниса футболист повредил подколенное сухожилие. На обследование в Санкт-Петербурге хавбек отправился на такси.

    «Когда я выходил из автомобиля, водитель такси протянул мне браслет и сказал, что это на удачу», – сказал Алли.

    В результате обследования выяснилось, что травма незначительная. В итоге полузащитник восстановился к стадии плей-офф и помог англичанам выйти в полуфинал турнира.

    «Так что, я сохранил его. Я не одеваю его на руку, но ношу с собой в сумке», – добавил Алли.

    Источник: Daily Mail

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    05.09.2018 13:41
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 20:58

      Если это действует ,то с браслетом лучше не расставаться.

      1
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      Рейтинг: +7007

      ivanthebest 5 сентября 2018, 20:25

      В Непале произошло землетрясение потому что.... Неспелый мандарин стал виной отравления местного жителя.

      Автор что за обрезанная статья со своей логикой?

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +2122

      Chesn0k 5 сентября 2018, 17:04

      таксист, наверное, протянул ему браслет со словами: "возьми, братишка, на удачу, это хорошие чётки, мне на зоне сделали")

      1
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      Рейтинг: +7720

      mihail200606 5 сентября 2018, 16:29

      На колено одень..)

      0
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      Рейтинг: +260

      XoVoS 5 сентября 2018, 15:53

      Молоток

      0
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      Рейтинг: +5691

      Eddyson 5 сентября 2018, 15:36

      Носил бы, как положено, на руке - глядишь, выиграли бы ЧМ.

      6
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