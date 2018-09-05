Португалец Диаш будет судить матч Турция – Россия

Объявлена бригада арбитров, которая будет обслуживать матч первого тура Лиги Наций Турция – Россия.

Работать на этой встрече будет португальская бригады во главе с Артуром Диашем. Его ассистентами назначены Руй Тавареш, Паулу Соареш, Тиагу Мартинш, Жоау Пинейру и Бруну Родригеш.

Матч первого тура Лиги Наций Турция – Россия состоится в пятницу, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш», в 21:45 по московскому времени.