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    Португалец Диаш будет судить матч Турция – Россия

    Объявлена бригада арбитров, которая будет обслуживать матч первого тура Лиги Наций ТурцияРоссия.

    Работать на этой встрече будет португальская бригады во главе с Артуром Диашем. Его ассистентами назначены Руй Тавареш, Паулу Соареш, Тиагу Мартинш, Жоау Пинейру и Бруну Родригеш.

    Матч первого тура Лиги Наций Турция – Россия состоится в пятницу, 7 сентября, в Трабзоне на стадионе «Шенол Гюнеш», в 21:45 по московскому времени.

    Источник: УЕФА

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    05.09.2018 10:05
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    Комментарии3
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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 5 сентября 2018, 14:25

      Усатый с переводчиками уже вылетают в Турцию на переговоры с португальскими судьями.

      2
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 13:11

      И почти у всех фамилия оканчивается на "ш".

      1
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 5 сентября 2018, 10:26

      Товарищи футболисты.Честно говоря.наплевать кто там и откуда судить будет.
      Вам совет: забудьте все,что было .Прошлое вам не поможет .Оно может сослужить только плохую услугу.
      Так что ,пусть Гениий Великага Черчеса ведет вас к победе с чистага листа...........
      (те без понтов) Удачи вам ,,дзюбатёночки,, :-)

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