Матч Кубка России «Тюмень» – ЦСКА состоится 10 октября

«Тюмень» на официальном сайте сообщила о переносе даты проведения матча 1/16 Кубка России с ЦСКА.

«В связи со сложным разъездным календарем обеих команд, матч 1/16 финала Кубка России по футболу на «Геологе» перенесен с конца сентября на среду, 10 октября.

Вся дальнейшая информация (билеты, трансляция) появится после официального объявления графика игр РФС», – говорится в заявлении «Тюмени».

Изначально проведение встречи планировалось на 26-27 сентября. В эти дни сыграют все остальные участники Кубка России.