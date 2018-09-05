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    Матч Кубка России «Тюмень» – ЦСКА состоится 10 октября

    «Тюмень» на официальном сайте сообщила о переносе даты проведения матча 1/16 Кубка России с ЦСКА.

    «В связи со сложным разъездным календарем обеих команд, матч 1/16 финала Кубка России по футболу на «Геологе» перенесен с конца сентября на среду, 10 октября.

    Вся дальнейшая информация (билеты, трансляция) появится после официального объявления графика игр РФС», – говорится в заявлении «Тюмени».

    Изначально проведение встречи планировалось на 26-27 сентября. В эти дни сыграют все остальные участники Кубка России.

    Источник: ФК «Тюмень»

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    05.09.2018 17:51
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 5 сентября 2018, 23:21

      Вообще то у сборной матч будет 11 октября, так что это перенос выглядит мягко скажем неправильным. По этому и кабинетная команда...

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