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    «Монако» больше всех заработал на продаже игроков за 8 лет – 950 миллионов

    Швейцарская компания CIES Football Observatory, специализирующая на футбольной статистике, составила рейтинг клубов по работе на трансферном рынке в период с 2010 по 2018 год.

    В данном списке лидирует по количеству вырученных средств на продаже игроков «Монако». Монегаски заработали благодаря этому 950 миллионов евро за указанный период.

    В пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (683 миллиона), «Рома» (680 миллионов), «Барселона»(628 миллионов) и «Реал»​ (625 миллионов).

    Источник: Бомбардир.ру

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    05.09.2018 11:31
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +53

      FC CSKA moscow 5 сентября 2018, 14:54

      Не понятно. Есть ли здесь учет трат на этих же футболистов, Если нет учета, то это лажовая статистика.
      Уверен, что при учете, тот же РЕАЛ да и Сити могли вообще в минус уйти.

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      Рейтинг: +100737

      zigbert 5 сентября 2018, 13:52

      Молодцы. Хотя это не дает истинного положения дел.

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      Рейтинг: +4438

      sobaka120982 5 сентября 2018, 12:35

      Это доказывает что российские люди одни из самых смекалистых!вот пример,Монако! А у нас цска! А кто руководители???))) россияне

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      Рейтинг: +1036

      овертайм 5 сентября 2018, 12:24

      при том что клубы из условной пятерки-восьмерки еще и тратят немеряно))

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      Рейтинг: +3499

      anatolich72 5 сентября 2018, 12:11

      НА мой взгляд надо считать продажу воспитанников своих школ, а так фарцовка какая то.

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      Рейтинг: +1775

      VGreen > anatolich72 5 сентября 2018, 12:30

      почему это? клуб берет какого нибудь не особо известного игрока и через 2-3 года продает его за бешеные бабки, как это не считать? как раз таки это и показатель хорошей трансферной работы

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      Рейтинг: +14263

      Skull_Boy 5 сентября 2018, 12:09

      Кто бы сомневался, игроки как пирожки уходят, а особенно академию дербанят

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 12:05

      Это суммы продаж, но не указаны суммы покупок проданных затем игроков, если они не свои воспитанники. Более показательно было указать количество проданных футболистов за этот период. Можно продать одного за 200 млн. евро, а кто-то 5-х за 40. Одни заработали на супер звёздах, которых единицы, а другие стабильно на протяжении многих лет как "Монако", "Бенфика" и "Порто" готовят игроков и продают "богатеньким Буратино"... И надо учесть, что за последние 2 года суммы на трансферном рынке просто взлетели и оторвались от реалий.

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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > Рубик Докоян 5 сентября 2018, 18:42

      Здраствуй,
      на почту зайди....

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > alex1951 5 сентября 2018, 20:01

      Всё нормуль, получил. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 сентября 2018, 22:15

      Олег, если это спайс, то я в доле)

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 сентября 2018, 22:17

      Лёша себя на опознание предъявил. ))) Он имел в виду электронную почту. )))

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 сентября 2018, 22:23

      электронный спайс?)
      да я конечно понял Олег.. вам есть что перетереть, в одно время в воду вошли

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 сентября 2018, 22:32

      Да мы немного на первых порах поболтали и сейчас перерыв наступил. Я здесь с утра, а потом вечером прихожу от дочери уставшим. Там и с внучкой надо возиться и помогать дочери в новой квартире обставляться.

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      Рейтинг: +39743

      Project Бабангида > Рубик Докоян 5 сентября 2018, 22:39

      всё верно... мы сюда не на работу ходим, а когда делать нечего )

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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян > Project Бабангида 5 сентября 2018, 22:54

      Это точно. У меня времени до появления внучки и нынешнего переезда дочери было времени вагон. Мог целыми днями смотреть телик и зависать в интернете, смотря спортивные программы.

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      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 5 сентября 2018, 11:59

      Богатенькие французские буратинки...

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      Рейтинг: +959

      Dimka_Foxy 5 сентября 2018, 11:49

      Если бы не Роналду и Неймар, реал и барса вообще бы сюда не попали

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      Рейтинг: +457

      Tyler_Stark > Dimka_Foxy 5 сентября 2018, 20:49

      Попали бы

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      Рейтинг: +5163

      RedWhiteFans2 5 сентября 2018, 11:48

      Купил за рубь продал за 5

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