«Монако» больше всех заработал на продаже игроков за 8 лет – 950 миллионов

Швейцарская компания CIES Football Observatory, специализирующая на футбольной статистике, составила рейтинг клубов по работе на трансферном рынке в период с 2010 по 2018 год.

В данном списке лидирует по количеству вырученных средств на продаже игроков «Монако». Монегаски заработали благодаря этому 950 миллионов евро за указанный период.

В пятерку лидеров вошли «Ливерпуль» (683 миллиона), «Рома» (680 миллионов), «Барселона»(628 миллионов) и «Реал»​ (625 миллионов).