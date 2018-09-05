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  • Джикия – о Лиге наций: «Вообще ничего не понял, честно говоря. Это отдельный турнир что ли?»

Джикия – о Лиге наций: «Вообще ничего не понял, честно говоря. Это отдельный турнир что ли?»

5 сентября 2018, 20:39
17

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о Лиге наций.

– Новый вызов сейчас будет интересный – Лига наций. Вы уже разобрались, что это за турнир такой?

– Я вообще ничего не понял, честно говоря. Кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир что ли?

– Да. Он сделан, чтобы не просто контрольные матчи играть, а чтобы был в них смысл соревновательный. Сборные поделили на четыре дивизиона, кубок разыграют по итогам.

Я вообще далек от этого. Понятно, мы не решаем, какие проводить турниры и как. Нам когда говорят, с кем идти играть, мы к этому матчу и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным – пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей.

7 сентября Россия сыграет с Турцией в матче 1-го тура Лиги наций.

Источник: «Российская газета»
Россия Спартак Джикия Георгий
Комментарии (17)
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Garrincha58
1536169605
это называется футболист наверное для таких только курс евро понятен
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все_будет_AUDI
1536170319
Да вас вообще там мало образованных.
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absent32
1536170336
а я так это понимаю, что чиновники УЕФА хотя сорвать бабла
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3a zenit
1536172269
да херабота полная,но зато халявно можно на Евро проскочить иногда.
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Caniggia
1536172469
Во тупой грузин!
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Мары
1536173195
Если ни чего не понятно, ищи выгоду. Всё там.
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Бриг
1536175036
Не хочется всех футболистов обижать, но этот чел выдающийся. Как он Спартаку-то еще забивать не начал?
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BANNIKOV1970
1536175040
турнир ради бабла,не страшно что даже самим УЕФА хрен понятно
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С-Пб on-line
1536176897
Пол страны нихера не поняли об этом турнире...но лучше молча разобраться, чем кричать от отсутствии мозгов
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Рубик Докоян
1536178591
Формат и регламент Лиги наций небезупречен для понимания футболистам, там много групп, стыковых матчей, но достаточно знать, что разыгрываются 4 путёвки на ЧЕ 2020г
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