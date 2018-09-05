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    Джикия – о Лиге наций: «Вообще ничего не понял, честно говоря. Это отдельный турнир что ли?»

    Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о Лиге наций.

    – Новый вызов сейчас будет интересный – Лига наций. Вы уже разобрались, что это за турнир такой?

    – Я вообще ничего не понял, честно говоря. Кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир что ли?

    – Да. Он сделан, чтобы не просто контрольные матчи играть, а чтобы был в них смысл соревновательный. Сборные поделили на четыре дивизиона, кубок разыграют по итогам.

    Я вообще далек от этого. Понятно, мы не решаем, какие проводить турниры и как. Нам когда говорят, с кем идти играть, мы к этому матчу и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным – пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей.

    7 сентября Россия сыграет с Турцией в матче 1-го тура Лиги наций.

    Источник: «Российская газета»

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    05.09.2018 20:39
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +8028

      nik55 7 сентября 2018, 08:49

      это журналист тупой а не футболист

      0
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      Рейтинг: +3463

      acor94 6 сентября 2018, 22:44

      Че там сложного?
      Выйграл группу, потом выйграл плей-офф и автоматом на ЧЕ.

      0
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      ...
      Рейтинг: +57

      Ailend > acor94 7 сентября 2018, 00:04

      В 12. 4 - команды попадают на ЧЕ.

      0
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 5 сентября 2018, 23:16

      Формат и регламент Лиги наций небезупречен для понимания футболистам, там много групп, стыковых матчей, но достаточно знать, что разыгрываются 4 путёвки на ЧЕ 2020г

      2
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      Рейтинг: +873

      С-Пб on-line 5 сентября 2018, 22:48

      Пол страны нихера не поняли об этом турнире...но лучше молча разобраться, чем кричать от отсутствии мозгов

      2
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      Рейтинг: +38

      strangler 5 сентября 2018, 22:37

      Джика пошутил. кто не понял их проблема

      0
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      Рейтинг: +1521

      BANNIKOV1970 5 сентября 2018, 22:17

      турнир ради бабла,не страшно что даже самим УЕФА хрен понятно

      2
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    • ...
      Рейтинг: +2283

      Бриг 5 сентября 2018, 22:17

      Не хочется всех футболистов обижать, но этот чел выдающийся. Как он Спартаку-то еще забивать не начал?

      -2
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    • ...
      Рейтинг: +551

      Denis SPb 5 сентября 2018, 22:03

      Такой ответ не делает чести профессионалу своего дела... Странно как-то...
      Я бы постыдился признаться в незнании чего-то важного в своей области - в крайнем случае, как говорится, гугл в помощь. Но здесь, похоже, всё в норме... И это плохо

      -2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 5 сентября 2018, 21:46

      Если ни чего не понятно, ищи выгоду.
      Всё там.

      5
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      Рейтинг: +1167

      Caniggia 5 сентября 2018, 21:34

      Комментарий скрыт из-за низкого рейтинга. Показать

      Во тупой грузин!

      -6
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      Рейтинг: +6646

      Владислав Vlad > Caniggia 5 сентября 2018, 21:43

      Магуайр: «Лига наций? Саутгейт пытался объяснить нам формат, но все запутанно»

      Во тупой англичанин, да?
      Сам-то хоть понял, что и как в этом турнире?

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