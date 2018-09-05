Джикия – о Лиге наций: «Вообще ничего не понял, честно говоря. Это отдельный турнир что ли?»

Защитник сборной России Георгий Джикия поделился мнением о Лиге наций.

– Новый вызов сейчас будет интересный – Лига наций. Вы уже разобрались, что это за турнир такой?

– Я вообще ничего не понял, честно говоря. Кто с кем играет, в каких группах. Это отдельный турнир что ли?

– Да. Он сделан, чтобы не просто контрольные матчи играть, а чтобы был в них смысл соревновательный. Сборные поделили на четыре дивизиона, кубок разыграют по итогам.

– Я вообще далек от этого. Понятно, мы не решаем, какие проводить турниры и как. Нам когда говорят, с кем идти играть, мы к этому матчу и готовимся. Сделали Лигу наций, посчитали нужным – пусть будет Лига наций. Значит, станет меньше контрольных матчей.

7 сентября Россия сыграет с Турцией в матче 1-го тура Лиги наций.