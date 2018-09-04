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    Ориги – в заявке «Ливерпуля» на Лигу чемпионов 

    «Ливерпуль» огласил заявку А на матчи Лиги чемпионов.

    Вратари: Алисон, Миньоле.

    Защитники: Клайн, ван Дейк, Ловрен, Морено, Робертсон, Матип.

    Полузащитники: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Мане, Лаллана, Шакири.

    Нападающие: Фирмино, Салах, Старридж, Ориги, Соланке.

    Позиции игроков прописаны в соответсвии с официальной заявкой на сайте УЕФА. Игроки, рожденные после 1 января 1997 войдут в заявку В, ее клуб отошлет в УЕФА перед началом групповой стадии турнира.

    Соперниками «Ливерпуля» в группе будут «ПСЖ», «Наполи» и «Црвена Звезда».

    Источник: УЕФА

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    04.09.2018 23:11
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 4 сентября 2018, 23:13

      А где два основных: Джо Гомез и Трент Александер-Арнольд?

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