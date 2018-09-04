Ориги – в заявке «Ливерпуля» на Лигу чемпионов 

«Ливерпуль» огласил заявку А на матчи Лиги чемпионов.
Вратари: Алисон, Миньоле.
Защитники: Клайн, ван Дейк, Ловрен, Морено, Робертсон, Матип.
Полузащитники: Фабиньо, Вейналдум, Милнер, Кейта, Хендерсон, Мане, Лаллана, Шакири.
Нападающие: Фирмино, Салах, Старридж, Ориги, Соланке.
Позиции игроков прописаны в соответсвии с официальной заявкой на сайте УЕФА. Игроки, рожденные после 1 января 1997 войдут в заявку В, ее клуб отошлет в УЕФА перед началом групповой стадии турнира.
Соперниками «Ливерпуля» в группе будут «ПСЖ», «Наполи» и «Црвена Звезда».
Источник: УЕФА