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    Степашин – о конфликте в «Динамо»: «Хохлов и Широков обнимаются в раздевалке после победы»

    Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Дмитрием Хохловым и спортивным директором клуба Романом Широковым.

    «Да, я видел баннер в поддержку Хохлова. Надо с болельщиками серьезно поговорить, сказать, что никто никого не «сливает». Будем работать с ними.

    Что касается якобы конфликта, то вон в раздевалке Хохлов и Широков обнимаются после победы», – приводит слова Степашина News.ru.

    Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Оренбург» завершился со счетом 2:0. Столичный клуб с девятью очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», набравший десять баллов, замыкает первую пятерку.

    Источник: Бомбардир.ру

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    03.09.2018 06:06
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +37

      ЗакирСаб 3 сентября 2018, 13:38

      все нармална!!! динама будет в питерочке в этом гаду!!!

      0
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      Рейтинг: +839

      dimag 3 сентября 2018, 11:06

      Не первый перл от Степашина на эту тему,то мужики обнимаются в раздевалке,то до этого он обещал что ЦСКА чего-то там порвет спаму, приколист он, нет бы сказать что там и так все раздолблено, что ведро со свистом пролетит

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      Рейтинг: +839

      dimag 3 сентября 2018, 10:30

      То есть если два мужика обнимаются, да еще и в раздевалке,то это нормально? И еще непонятно в каком виде они там были, раздевалка все-таки.

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 3 сентября 2018, 10:03

      после победи все обнимаются, тут важнее чтобы после поражения нож в спину не воткнул.

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      Рейтинг: +777

      bumer_moscow 3 сентября 2018, 07:29

      фигня

      0
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      Рейтинг: +979

      directorpg 3 сентября 2018, 07:12

      Желтая пресса любит из ничего развить конфликт

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