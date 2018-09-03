Степашин – о конфликте в «Динамо»: «Хохлов и Широков обнимаются в раздевалке после победы»

Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Дмитрием Хохловым и спортивным директором клуба Романом Широковым.

«Да, я видел баннер в поддержку Хохлова. Надо с болельщиками серьезно поговорить, сказать, что никто никого не «сливает». Будем работать с ними.

Что касается якобы конфликта, то вон в раздевалке Хохлов и Широков обнимаются после победы», – приводит слова Степашина News.ru.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Оренбург» завершился со счетом 2:0. Столичный клуб с девятью очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», набравший десять баллов, замыкает первую пятерку.