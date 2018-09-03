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  • Степашин – о конфликте в «Динамо»: «Хохлов и Широков обнимаются в раздевалке после победы»

Степашин – о конфликте в «Динамо»: «Хохлов и Широков обнимаются в раздевалке после победы»

3 сентября 2018, 06:06
6

Член попечительского совета ВФСО «Динамо» Сергей Степашин опроверг информацию о конфликте между главным тренером команды Дмитрием Хохловым и спортивным директором клуба Романом Широковым.

«Да, я видел баннер в поддержку Хохлова. Надо с болельщиками серьезно поговорить, сказать, что никто никого не «сливает». Будем работать с ними.

Что касается якобы конфликта, то вон в раздевалке Хохлов и Широков обнимаются после победы», – приводит слова Степашина News.ru.

Матч шестого тура российской Премьер-лиги «Динамо» – «Оренбург» завершился со счетом 2:0. Столичный клуб с девятью очками идет на седьмой строчке в турнирной таблице РПЛ. «Оренбург», набравший десять баллов, замыкает первую пятерку.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Динамо Широков Роман Хохлов Дмитрий
Комментарии (6)
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directorpg
1535947932
Желтая пресса любит из ничего развить конфликт
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bumer_moscow
1535948980
фигня
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FanatSerj
1535958192
после победи все обнимаются, тут важнее чтобы после поражения нож в спину не воткнул.
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dimag
1535959806
То есть если два мужика обнимаются, да еще и в раздевалке,то это нормально? И еще непонятно в каком виде они там были, раздевалка все-таки.
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dimag
1535962008
Не первый перл от Степашина на эту тему,то мужики обнимаются в раздевалке,то до этого он обещал что ЦСКА чего-то там порвет спаму, приколист он, нет бы сказать что там и так все раздолблено, что ведро со свистом пролетит
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ЗакирСаб
1535971133
все нармална!!! динама будет в питерочке в этом гаду!!!
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