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Семак – после матча со «Спартаком»: «Мы расстроены»

2 сентября 2018, 21:37
33

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Хорошая игра, ребята смотрелись хорошо. Мы владели определенным преимуществом, но не смогли забить. Мы расстроенны, но будем готовиться к следующим матчам. Конечно, мы готовились к стандартам, и, думаю, справились к ними хорошо.

Такая игра должна нравиться болельщиком, но, к сожалению, наши болельщики сегодня не могут быть довольны результатом», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Зенит Спартак Семак Сергей
Комментарии (33)
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Krossmen73
1535913856
Не расстраивайтесь Сергей Богданович!Вы не одиноки.У сеньора Массимо та же печалька...А если серьёзно,то настоящая сила команд будет видна в московском матче.Вы в Зените успеете порядок навести,а у москвичи подлечат всех травмированных.Да и стимул в виде первого места будет виден невооружённым глазом.В любом случае спасибо и Вашим и нашим за сегодняшнюю игру!
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батог
1535913921
Чем расстроен? Что Жиго на полгода слетел? А судья даже штрафной не поставил?
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BANNIKOV1970
1535914203
ничего привыкай,скоро традиционная осень
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oyabun
1535914377
Стандарты с нашей стороны были бы опасны, если бы вы не травмировали Жиго.
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nik55
1535915039
радуйтесь что отскочили
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mutabor0992
1535915584
А где же мега-форвард тЗюба???Усе шарик сдулся!!!
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prezent2017
1535916003
Жаль не добили хрюшек!
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Супермачо
1535922101
Богданыч, ты главное не плакай, а то будешь как два предыдущих. )
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Антон Спартак
1535922771
Вы расстроены! Радуйтесь что наш Антоха ушёл. А то ваш бы сезон охоты, закрылся не успев открыться!
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OfaZavr
1535959196
Спартак тоже хотел победить но я думаю это нормальный результат для обеих команд. конечно все играют на победу но тем не менее игра главное получилась интересной и боевой.
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