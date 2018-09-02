Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

«Хорошая игра, ребята смотрелись хорошо. Мы владели определенным преимуществом, но не смогли забить. Мы расстроенны, но будем готовиться к следующим матчам. Конечно, мы готовились к стандартам, и, думаю, справились к ними хорошо.

Такая игра должна нравиться болельщиком, но, к сожалению, наши болельщики сегодня не могут быть довольны результатом», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

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