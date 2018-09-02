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    Семак – после матча со «Спартаком»: «Мы расстроены»

    Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал результат матча 6-го тура РПЛ против «Спартака» (0:0).

    «Хорошая игра, ребята смотрелись хорошо. Мы владели определенным преимуществом, но не смогли забить. Мы расстроенны, но будем готовиться к следующим матчам. Конечно, мы готовились к стандартам, и, думаю, справились к ними хорошо.

    Такая игра должна нравиться болельщиком, но, к сожалению, наши болельщики сегодня не могут быть довольны результатом», – передает слова Семака корреспондент «Бомбардира» Денис Лапшин.

    Главное по «Зенит» – «Спартак»: травмы, ошибки судьи, твит Ханни

    Источник: Бомбардир.ру

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    02.09.2018 21:37
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    Комментарии28
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 4 сентября 2018, 09:52

      Победить могла любая из команд ,но ничья более справедливый результат.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 3 сентября 2018, 10:19

      Спартак тоже хотел победить но я думаю это нормальный результат для обеих команд. конечно все играют на победу но тем не менее игра главное получилась интересной и боевой.

      4
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      Рейтинг: +87

      Антон Спартак 3 сентября 2018, 00:12

      Вы расстроены! Радуйтесь что наш Антоха ушёл. А то ваш бы сезон охоты, закрылся не успев открыться!

      6
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      Рейтинг: +1495

      Супермачо 3 сентября 2018, 00:01

      Богданыч, ты главное не плакай, а то будешь как два предыдущих. )

      3
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      Рейтинг: +3204

      RotBerg 2 сентября 2018, 23:08

      Могли додавить в концовке.. Жаль конечно

      1
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      Рейтинг: +1479

      Урия Гип 2 сентября 2018, 22:35

      Не хватает Зениту игрока типа Аршавина или Данни. Таких больше нет.
      Где обещанный Денисов?
      А так, игра весьма убогая. С обеих сторон.

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      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 2 сентября 2018, 22:24

      Многие расстроены -- это футбол !!!

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 2 сентября 2018, 22:20

      Жаль не добили хрюшек!

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      Рейтинг: +4271

      mutabor0992 2 сентября 2018, 22:13

      А где же мега-форвард тЗюба???Усе шарик сдулся!!!

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      Рейтинг: +154

      SnoopiDu 2 сентября 2018, 22:08

      Расстроины тем,что Спартак 3 100% момента не забил, ну ничего, в Москве забьем и не один

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