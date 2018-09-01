Главные новости дня. Чалов оформил хет-трик, Смолов получил травму

Гол Сулейманова в добавленное время принес «Краснодару» победу над «Локомотивом». Смолов получил травму.

ЦСКА разгромил «Урал». Чалов сделал хет-трик.

«Сельта» обыграла «Атлетико» и возглавила таблицу Примеры.

Гвардиола недоволен, как Сане работает на тренировках. Игрок не попал в заявку на матч с «Ньюкаслом».

Ди Мария в матче с «Нимом» забил гол прямым ударом с углового.

«Крылья Советов» вырвали победу над «Анжи».

Роналду попросил у «Ювентуса» предоставить ему и его семье трех телохранителей.

Алисон грубо ошибся в матче с «Лестером». Вратарь пытался сделать финт в своей штрафной.