Роналду попросил у «Ювентуса» предоставить ему и его семье трех телохранителей

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему как минимум трех телохранителей, которые будут присматривать за футболистом и его семьей в Турине.

Португалец обеспокоен тем, что его вилла в парке Гран Мадре слишком незащищена.

Форвард попросил «Ювентус» организовать двух охранников: одного для своей семьи и еще одного, который будет постоянно следить за его домом. Что касается третьего, он должен сопровождать игрока повсюду, куда бы он не направлялся.

Вполне возможно, что некоторое беспокойство у Роналду вызвало решение местных властей задействовать антитеррористическую группу во время его дебютной игры в Серии А в Вероне против «Кьево».