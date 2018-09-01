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  • Роналду попросил у «Ювентуса» предоставить ему и его семье трех телохранителей

Роналду попросил у «Ювентуса» предоставить ему и его семье трех телохранителей

1 сентября 2018, 12:38
17

Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему как минимум трех телохранителей, которые будут присматривать за футболистом и его семьей в Турине.

Португалец обеспокоен тем, что его вилла в парке Гран Мадре слишком незащищена.

Форвард попросил «Ювентус» организовать двух охранников: одного для своей семьи и еще одного, который будет постоянно следить за его домом. Что касается третьего, он должен сопровождать игрока повсюду, куда бы он не направлялся.

Вполне возможно, что некоторое беспокойство у Роналду вызвало решение местных властей задействовать антитеррористическую группу во время его дебютной игры в Серии А в Вероне против «Кьево».

Источник: Football Italia
Италия. Серия А Ювентус Роналду Криштиану
Комментарии (17)
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himik2-62
1535795248
за телоохранителями надо обращаться к игиловцам,эти за бабосы что угодно делают
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dinar7777dinar
1535796792
девчонка без внимания никак не хочет оставаться !
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Cules2013
1535797345
Это получается им зарплату будет платить Юве? У Роналду нет денег самому их нанять? Или по контракту он может такое требовать от клуба? В самой идее иметь охрану не вижу ничего такого. Более того, меня часто удивляет, как многие известные и богатые люди ходят везде в одиночку. Только простак может считать, что честному человеку не нужна охрана. Я бы сказал, что честным она даже нужнее)))
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Avatar 2
1535797616
пусть сам хоть на всю зарплату нанимает телохранителей
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88serega88
1535799325
да кому этот п..р сдался!
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ЮЗИК
1535799768
За свои миллионы мог бы себе взвод телохранителей заказать
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koli4ka
1535806752
лучше бы 5,так по загранице ходили во времена ссср, если кто помнит....
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subbotaspartak
1535807973
И бронированную камеру.
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Фотон
1535811388
А ху-ху не ха-ха, а?
Ответить
zigbert
1535812886
А разве сам не мог организовать себе охрану?
Ответить
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