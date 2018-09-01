Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Роналду попросил у «Ювентуса» предоставить ему и его семье трех телохранителей

    Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду обратился к руководству клуба с просьбой предоставить ему как минимум трех телохранителей, которые будут присматривать за футболистом и его семьей в Турине.

    Португалец обеспокоен тем, что его вилла в парке Гран Мадре слишком незащищена.

    Форвард попросил «Ювентус» организовать двух охранников: одного для своей семьи и еще одного, который будет постоянно следить за его домом. Что касается третьего, он должен сопровождать игрока повсюду, куда бы он не направлялся.

    Вполне возможно, что некоторое беспокойство у Роналду вызвало решение местных властей задействовать антитеррористическую группу во время его дебютной игры в Серии А в Вероне против «Кьево».

    Источник: Football Italia

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    01.09.2018 12:38
    Рекомендуем
    Комментарии17
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 1 сентября 2018, 17:41

      А разве сам не мог организовать себе охрану?

      4
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr > zigbert 1 сентября 2018, 18:30

      недавно было написано что Роналду каждую копейку считает. даже парковочное место продает и все в таком духе. видимо сам платить за охранников не хочет))

      4
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 1 сентября 2018, 17:16

      А ху-ху не ха-ха, а?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1236

      омск55 1 сентября 2018, 16:34

      Девочка и жмот позор

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +67

      Hangeldi 1 сентября 2018, 16:33

      жмот, сам бы мог себе нанять !!!

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 1 сентября 2018, 16:19

      И бронированную камеру.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1592

      koli4ka 1 сентября 2018, 15:59

      лучше бы 5,так по загранице ходили во времена ссср, если кто помнит....

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +309

      Ден71 1 сентября 2018, 15:56

      Ага, еще и с полным сопровождением, будут на поле вместе с ним бегать. )

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +630

      ВикторВВ 1 сентября 2018, 14:57

      У него же есть личный...на этом сайта и была инфа!

      1
      Ответить
      ...
      Рейтинг: +12743

      Cules2013 > ВикторВВ 1 сентября 2018, 19:12

      он его брал только на время ЧМ.

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +461

      ЮЗИК 1 сентября 2018, 14:02

      За свои миллионы мог бы себе взвод телохранителей заказать

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +663

      88serega88 1 сентября 2018, 13:55

      да кому этот п..р сдался!

      -1
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11