Крутейший гол Ди Марии прямым ударом с углового

Аргентинец еще умеет творить шедевры.

Этим летом Анхеля Ди Марию очень хотели забрать в «Наполи». С ним договаривались о трехлетнем контракте с зарплатой в 5 миллионов евро в год. К Карло Анчелотти Анхель не поехал и остался в «ПСЖ». В Париже Ди Мария отыграл уже три сезона, но все еще не теряет мотивацию. Чемпионат он начал с трех голевых пасов и сумасшедшего гола прямым ударом с углового. Пострадал «Ним».

Вот так развивался матч:

twit text — bet365 (@bet365) 1 сентября 2018 г.

Немного фотографий.