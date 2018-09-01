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    Крутейший гол Ди Марии прямым ударом с углового


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    Голосов: 10
    01.09.2018 21:00
    Аргентинец еще умеет творить шедевры.

    Этим летом Анхеля Ди Марию очень хотели забрать в «Наполи». С ним договаривались о трехлетнем контракте с зарплатой в 5 миллионов евро в год. К Карло Анчелотти Анхель не поехал и остался в «ПСЖ». В Париже Ди Мария отыграл уже три сезона, но все еще не теряет мотивацию. Чемпионат он начал с трех голевых пасов и сумасшедшего гола прямым ударом с углового. Пострадал «Ним».

    Вот так развивался матч:

    Немного фотографий.

    Источник: Бомбардир.ру
    Фото: Global Look Press
    Рейтинг: 4 Голосов: 10
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    Комментарии5
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    • ...
      Рейтинг: +2060

      giluxa1963 2 сентября 2018, 10:59

      сухой как лист сухой

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +53

      Bagger 2 сентября 2018, 10:16

      Вот что бывает когда на ближней штанге нет защитника

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +8899

      KOLBIS 2 сентября 2018, 09:02

      Красивечно!!!...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +10001

      Спартак10000 1 сентября 2018, 23:54

      бывает!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +34

      kotwoodman 1 сентября 2018, 21:27

      круто

      1
      Ответить
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