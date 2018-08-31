Восьмикратный олимпийский чемпион в беге Усэйн Болт прокомментировал дебют за «Сентрал Кост Мэринерс» в товарищеском матче против «Мэринерс» (6:1). Видео с пресс-конференции после игры опубликовано на официальном сайте «Сентрал Кост Мэринерс».

«Я был рад выйти на поле и получить этот опыт. Было круто. Болельщики поддержали меня, я ценю это.

Как я чувствовал себя? Первые 15 минут – хорошо, оставшиеся пять минут немного начал уставать, но не сильно. О моей игре мне скажет тренер, он видит то, чего не могу увидеть я», – сказал Болт.

Усэйн Болт дебютировал за «Сентрал Кост Мэринерс»