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Семак: «Зенит» – достаточно средняя команда»

30 августа 2018, 22:43
36

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку ответной игре четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2). Россияне прошли в групповой этап турнира.

«Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры...

Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам», – сказал тренер.

Следующий матч «Зенит» проведет со «Спартаком».

Источник: ФК «Зенит»
Россия. Премьер-лига Лига Европы Зенит Семак Сергей
Комментарии (36)
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Рубик Докоян
1535659025
Справедливо, профессионально и самокритично. От себя добавлю, ( Сергей ведь этого не скажет ) что менеджмент клуба ниже среднего... Теперь надо хоть немного восстановиться и готовиться ко второму сентября, чтобы получить пятёрочку за игру.
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erma
1535659668
Согласен с Семаком. Главное, чтобы и Спартак понял, что Зенит разваливается при давлении чуть выше среднего.Жаль, что наш главный давитель - Промес - от нас уехал.
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Cromathaar
1535659889
Ну хоть кто-то это вслух сказал. Увы, тренер Семак тоже пока средний, если с Дзюбой и без Дзюбы - это два разных Зенита.
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Вомбат
1535660019
Почти согласен с Семаком, но хочу уточнить. Иванович мастер футбола, просто уже слишком в возрасте. Кокорин тоже мастеровитый игрок, по крайней мере был таковым до порыва крестов. А вот насчет остальных согласен. Паредес, хоть и умеет многое, но он не мастер, и уже ясно - им не станет. Как не станут и Кузяев и Дзюба, хоть они и ЗМС (так ведь и никакой Смольников - тоже ЗМС). Да, и Паредес и эти двое отличные игроки для уровня РПЛ, но где они и где Халк, Витсель, Гарай, Аршавин, Широков, Семак, Данни? Нынешний Зенит по составу еще вчера был слабее Спартака и только после прискорбного отъезда Промеса сравнялся.
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mutabor0992
1535660551
Вот это тренер отчебучил!!!Болелы зени с формулировкой согласны?А как же "мега-звезды" Зюба и иже с ними???
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+50/-50
1535661632
Самокритично, честно, по-делу.
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Сержтир
1535663219
Уважуха,честный мужик.
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батог
1535692317
Интервью с Г. Орловым согласовано?
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Portoz
1535698082
Ненавижу зенит,но Семака уважаю и согласен с ним
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OfaZavr
1535699903
честно и самокритично. на данный момент так и есть. еще не початый край работы для молодого тренера и строящегося коллектива.
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