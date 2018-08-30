Семак: «Зенит» – достаточно средняя команда»

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак дал оценку ответной игре четвертого раунда квалификации Лиги Европы против «Мольде» (1:2). Россияне прошли в групповой этап турнира.

«Я думаю, все ожидали тяжелого матча, и игра держала в напряжении до последних минут. К сожалению, мы провели далеко не лучшую встречу, но результат достигнут, мы вышли в групповой этап Лиги Европы, с чем я команду поздравляю. Ребята молодцы, но качество игры...

Мы понимаем, что на данный момент мы достаточно средняя команда, если у нас нет сумасшедшего настроя, нет агрессии. Еще раз повторяю, что мастеров сейчас нет. Будем работать, готовиться к следующим матчам», – сказал тренер.

Следующий матч «Зенит» проведет со «Спартаком».