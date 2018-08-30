Обляков и Игбун сыграют в атаке «Уфы» в матче с «Рейнджерс»

«Уфа» и «Рейнджерс» определились со стартовыми составами на ответный матч раунда плей-офф Лиги Европы.

«Уфа»: Беленов, Живоглядов, Аликин, Йокич, Табидзе, Неделчару, Пауревич, Салатич, Карп, Обляков, Игбун.

«Рейнджерс»: МакГрегор, Голдсон, Тавернье, Фланаган, Эджария, Джек, Эрфилд, Кент, Катич, Кандеяш, Эрфилд.

Встреча состоится на стадионе «Нефтяник» и начнется в 17:00 по московскому времени.

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