Дзюба: «Мной интересовались команды из середины турнирной таблицы АПЛ»

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него имелись этим летом.

Ранее футболист заявил, что после завершения чемпионата мира-2018 хотел перебраться в АПЛ. По информации СМИ, форвардом интересуются «Уотфорд» и «Кардифф».

«Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский «Арсенал». «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина. Интерес был. Надеюсь, еще есть.

Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» – супер. Если будет достойный вариант в Англии – тоже супер», – приводит слова Дзюбы 433 TV.