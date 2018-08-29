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  • Дзюба: «Мной интересовались команды из середины турнирной таблицы АПЛ»

Дзюба: «Мной интересовались команды из середины турнирной таблицы АПЛ»

29 августа 2018, 17:25
17

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него имелись этим летом.

Ранее футболист заявил, что после завершения чемпионата мира-2018 хотел перебраться в АПЛ. По информации СМИ, форвардом интересуются «Уотфорд» и «Кардифф».

«Были разговоры с несколькими командами из Англии. Называть их смысла нет. Это, конечно, не лондонский «Арсенал». «Вест Бромвич»? Нет, чуть повыше, получше. Не низ, а середина. Интерес был. Надеюсь, еще есть.

Есть ли желание переехать? Это мечта любого. Посмотрим, как будет. Я не загадываю. Я сделал определенные шаги. Сейчас посмотрим, как дальше будет. Если останусь в «Зените» – супер. Если будет достойный вариант в Англии – тоже супер», – приводит слова Дзюбы 433 TV.

Источник: YouTube
Россия. Премьер-лига Зенит Дзюба Артем
Комментарии (17)
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тщмек 19
1535552909
Понеслась писда по кочкам. Меня в армию провожали всем институтом. А меня - всем казино...
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a-rakhmatov
1535553155
Очень жаль, Артем, что не пригласили клубы из лидирующей тройки АПЛ....наверное пока еще не дорос до этого уровня...))
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Полная Канистра
1535553657
мылься в Уотфорд не прогадаешь он сейчас в лидерах с 3 победами
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МЯСНОЙ Я
1535554437
Не гони длинный,ты кроме бомжатника и не нужен ни кому)))
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piligrim1986
1535554996
А есть ли смысл?
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oyabun
1535555048
Неувязочка однако получается. Если бы Дзюбой реально интересовались клубы из середины АПЛ, то он бы туда не просто уже перешел, а побежал бы по воде аки посуху. Но он всё еще здесь, в Зените. Значит либо им не интересуются эти загадочные клубы, либо интересуются клубы с дна АПЛ, а туда идти Артему неохота.
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Путник 13
1535555592
Для топ команд уже старый..
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stachel
1535558925
Даже для середины АПЛ он слишком медленный и плохо-координированный(деревянный). У Темы слабый спринт и нет поставленного дальнего удара. Даже свой козырек - удар головой из статики, в АПЛ будет легко нейтрализован. Другое дело чемпионшип! Вот тут Дзюба мог бы блеснуть. При опред. стечении обстоятельств.
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OfaZavr
1535562038
интерес на уровне слухов и просто любопытства проявляют часто и ко многим. а вот конкретное предложение может и не поступить.
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zigbert
1535569499
Слухи конечно ходят ,но серьезные клубы заинтересованность в нем пока не проявляют.
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