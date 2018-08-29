«Манчестер Юнайтед» не продал Марсьяля «Атлетико»

Руководство «Манчестер Юнайтед» не продало нападающего Антони Марсьяля в «Атлетико».

Мадридцы обратились в английский клуб по поводу трансфера 22-летнего футболиста, но получили отказ.

По информации СМИ, главный тренер манкунианцев Жозе Моуринью хочет продать француза в текущее трансферное окно, чтобы иметь деньги на зимние приобретения. Ранее сообщалось, что «МЮ» готов отпустить форварда за 112 миллионов евро.

Нынешний контракт Марсьяля с «Манчестер Юнайтед» рассчитан до июня 2019 года.