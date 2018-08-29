Мостовой: «Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль». С «Ювентусом» у меня был предварительный контракт»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что в свое время мог продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

После ухода из московского клуба в декабре 1991 года футболист выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

«В футболе, как и в жизни, не все складывается так, как ты хочешь. На многие вещи я повлиять не мог.

Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль», у меня был подписан предварительный контракт с «Ювентусом», который искал десятого номера на место получившего травму Дель Пьеро. Но «Сельта» всякий раз запрашивала большие деньги, да и я не всегда был готов к переезду.

И в итоге не сложилось. Я жалею об этом, но что поделать», – сказал Мостовой.