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  • Мостовой: «Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль». С «Ювентусом» у меня был предварительный контракт»

Мостовой: «Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль». С «Ювентусом» у меня был предварительный контракт»

29 августа 2018, 13:25
30

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой рассказал, что в свое время мог продолжить карьеру в европейском топ-клубе.

После ухода из московского клуба в декабре 1991 года футболист выступал за «Бенфику», «Кан», «Страсбур», «Сельту» и «Алавес».

«В футболе, как и в жизни, не все складывается так, как ты хочешь. На многие вещи я повлиять не мог.

Меня приглашали «Реал» и «Ливерпуль», у меня был подписан предварительный контракт с «Ювентусом», который искал десятого номера на место получившего травму Дель Пьеро. Но «Сельта» всякий раз запрашивала большие деньги, да и я не всегда был готов к переезду.

И в итоге не сложилось. Я жалею об этом, но что поделать», – сказал Мостовой.

Источник: ФК «Спартак»
Россия Ювентус Ливерпуль Реал Мостовой Александр
Комментарии (30)
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KOLBIS
1535538702
Мог да не смог,значит уровень не соответствовал,так же как и эксперта...
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Project Бабангида
1535538957
небольшая просьба к админам сайта, включать Сашины сказки на ночь.
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Garrincha58
1535539226
балабол
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тщмек 19
1535539380
Как говорится, бог миловал. А то корчил бы из себя Канчельскиса сейчас, пролетев сквозняков через МЮ
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папа сибиряк
1535542132
многие стебутся, но Саша на стабильно высоком уровне играл не хуже Пирло какой нибудь. Игрок был супер, Сельта несколько лет гардам спокойно жить не давала, и мозгом той команды был именно Мостовой. Только сейчас жалко что кукушку ему сносит время от времени
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piligrim1986
1535544886
а мне вчера Перес звонил, вот думаю))))
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Всем привет, я тут время
1535546451
Это уже разговоры из серии вот я когда то мог уйти ...но не ушёл... Играл в Сельте, играл хорошо! Не стоит сейчас сплетни разводить портить репутацию...
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alp
1535548864
я даже думаю, что ему предлагали возглавить газпром... но..... не сложилось...
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OfaZavr
1535559244
по рассказам многих игроков у них были предложения или интерес от топ-клубов. но если до конкретики не дошло то сейчас какой смысл об этом говорить.
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zigbert
1535561899
За Спартак он играл неплохо. очень силен был в индивидуальных действиях ,мог обойти 2х ,3х игроков. К сожалению его игру в Европе редко кто видел и судить о его возможностях трудно. Ну а что касается приглашений в Реал,Ливерпуль и Ювентус ,то вряд ли этому суждено было сбыться.
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