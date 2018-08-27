АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «МЮ», забив три гола

«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 3:0. Голы забили форвард Гарри Кейн и полузащитник Лукас Моура.
Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур
Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция
Голы: 0:1 – Кейн, 50; 0:2 – Моура, 52; 0:3 – Моура, 84.
«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс (Линделеф, 58), Смоллинг, Шоу, Матич (Феллайни, 61), Эррера (Санчес, 55), Фред, Погба, Лингард, Лукаку.
«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Орье, 76), Алдервейлерд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82), Дайер, Дембеле, Эриксен, Моура, Алли, Кейн (Уинкс, 89).
Предупреждения: Эррера, 19; Валенсия, 58 – Лукас, 10; Кейн, 24; Роуз, 77.
Источник: Бомбардир.ру