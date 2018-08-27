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АПЛ. «Тоттенхэм» разгромил «МЮ», забив три гола

27 августа 2018, 23:52
17

«Тоттенхэм» разгромил «Манчестер Юнайтед» в матче 3-го тура АПЛ со счетом 3:0. Голы забили форвард Гарри Кейн и полузащитник Лукас Моура.

Чемпионат Англии. АПЛ. 3-й тур

Манчестер Юнайтед – Тоттенхэм – 3:0 (0:0) Текстовая онлайн-трансляция

Голы: 0:1 – Кейн, 50; 0:2 – Моура, 52; 0:3 – Моура, 84.

«Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Валенсия, Джонс (Линделеф, 58), Смоллинг, Шоу, Матич (Феллайни, 61), Эррера (Санчес, 55), Фред, Погба, Лингард, Лукаку.

«Тоттенхэм»: Льорис, Триппьер (Орье, 76), Алдервейлерд, Вертонген, Роуз (Дэвис, 82), Дайер, Дембеле, Эриксен, Моура, Алли, Кейн (Уинкс, 89).

Предупреждения: Эррера, 19; Валенсия, 58 – Лукас, 10; Кейн, 24; Роуз, 77.

Календарь АПЛ

Турнирная таблица АПЛ

Источник: Бомбардир.ру
Англия. Премьер-лига Манчестер Юнайтед Тоттенхэм
Комментарии (17)
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Kulima
1535403326
Я не знаю что не так, великолепно отыграть первый тайм и так обос*аться во втором!..Сожгите что ли Моура на костре жертвоприношений, может что путнее выйдет, а вместе с ним Лингарда, и ему подобных, может попрёт дальше. Полный аут, нет слов!..
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DeStar
1535403717
Ну что, спасибо ТТХ что занесли мне ставку и принесли почти 250 баксов, в одиночку пробив тб 2.5,но все-равно. Щас вся грязь польется на маура. Я его не люблю, как тренер он мне не нравится нифига и МЮ иго играет автобусом. Но за сегодняшнее поражение винить точно нужно не его. В первом тайме МЮ был очень хорош, должен был хотя бы 1 забивать. Во втором - 7 минут иои сколько там и 2-0. Защита полное дно, особенно слева кто там.. линделёф? его уровень сидеть на банке Тульского арсенала, впрочем как и ЦЗ. Мю нормально комбинировал, в атаке был хорош, моментов у них было , поменьше, чем у ттх с учетом голов шпор конечно, но их хватало на 2 гола точно. Кривонокий Лукаку не попадающий в пустые, кто там с пары метров еще выше ворот дал, да и в целом матч получался. ТТХ выиграл в перерыве, молодец поччетино, указал на слабые места, но хз.. мне кажется моур сдела все что мог, хотя спросить почему в защите были именно эти люди.. стоило бы, но я причин не знаю
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Рубик Докоян
1535405086
На мой вопрос перед игрой "отшпорят" лондонцы манкунианцев или те их "отМЮтузят" ?... Первые дали убедительный ответ. "Особенный" как обычно в последние годы будет уволен с выплатой внушительной компенсации. А мы ещё раз увидели, что и в топовых командах игроки тупят и делают обрезы и привозы в защите, как и игроки группы атаки не используют выгодные моменты для взятия ворот.
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vitvik
1535405236
Лучше подошёл бы заголовок: «Тоттенхэм» надругался над «МЮ».
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Павел Буре
1535405638
Мауринье на данный момент слабый тренер, все его заслуги в прошлом. Он не знает какую игру ставить МЮ. он поставил эреру в защиту в игре против тоттенхема в первый раз в за всю карьеру эреры, отсюда и слабая игра защиты, защита просто не сыграна в таком составе. Маур не знает что строить в МЮ, как будет играть МЮ через месяц никто не знает. Маур не поставил игру МЮ, болельщик не знает во что играет МЮ. Яркий пример гвардиола, он в барсе играл через контроль мяча, затем бавария, теперь МС!!! видна работа тренера, который ставит игру. а что мауринье, а ничего только болтовня и жалуется постоянно на все. Короче спасибо тоттенхем, надеюсь мауринье уволят и поставят харизматического зидана.
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DIDI 23
1535406177
Достойная победа.
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VAD07
1535406300
С увольнением Моуриньо проблема не решится, в атаке не хватает креативных игроков, а на трудягах и бегунках игру не сделать. мю срочно нужна перестройка в обороне и атаке. Не понимаю почему они это не сделали летом? Игроки уровня Смолинга, Линделофа, Шоу, Янга, Валенсии, Дармиана, Лукаку, Марсиаля, Феллаини не соответствуют уровню клуба, либо по каким-то то причином не могут показать свой класс!
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zigbert
1535438140
Такого разгрома пожалуй никто не ожидал ,если судить по первому тайму. В МЮ пожалуй лучший Фред ,в Тоттенхэме отлично сыграл Моура. Теперь можно ожидать увольнение Моуринью.
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OfaZavr
1535441846
ну все Моур, такие поражения переполнят чащу терпения болельщиков. они итак были многим не довольны а теперь на него обрушиться все их негодование.
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XoVoS
1535444010
Моуриньо уже кришка. Юнайтед договориться Зиданом
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