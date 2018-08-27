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    Заболотный: «Матч со «Спартаком» будет определяющим. У нас есть есть задел в два очка»

    Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

    – Ожидали ли такого старта сезона?

    – Как можно ожидать результата? Естественно, мы работаем ради побед, прилагали все усилия на тренировках, команда работала на все сто процентов. Мы все шли к этому, у нас получается, дай бог, чтобы и в дальнейшем так продолжалось.

    – Следующий – «Спартак». Топ-матч?

    – Конечно, этот матч будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.

    Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    27.08.2018 01:18
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    Комментарии7
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 14:01

      Матч будет сложным и трудным для обеих команд.

      2
      Ответить
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      Рейтинг: +662

      pato08 27 августа 2018, 13:27

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      Конечно, определяющий!!!
      Он определит кто возьмет очки, а кто нет!


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      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 27 августа 2018, 10:06

      пока он не определяющий, только лишь как локальную битву его можно воспринимать. еще все впереди и результаты на старте ни о чем не говорят.

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +2269

      dyema 27 августа 2018, 09:01

      Пока "определяющим" только на начало сезона, в смысле кто возглавит пелетон..........

      0
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      Рейтинг: +5072

      Т34 27 августа 2018, 08:21

      Рано говорить про какие-то заделы. В прошлом сезоне был задел в 13 очков, но в итоге его хватило лишь на 5 место. Спартак был разгромлен в Питере, начало сезона откровенно провалил, но оказался по итогам чемпионата в призовой тройке, в отличии от питерцев. Надо играть, а не заниматься прогнозами и предсказаниями. Сезон только начался и никто не знает, что будет впереди.

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      Рейтинг: +7392

      Старикан 27 августа 2018, 07:35

      Спартаку придётся не легко...

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 27 августа 2018, 05:57

      А вот интересно, а ты то будешь в основе?

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