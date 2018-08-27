Заболотный: «Матч со «Спартаком» будет определяющим. У нас есть есть задел в два очка»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».
– Ожидали ли такого старта сезона?
– Как можно ожидать результата? Естественно, мы работаем ради побед, прилагали все усилия на тренировках, команда работала на все сто процентов. Мы все шли к этому, у нас получается, дай бог, чтобы и в дальнейшем так продолжалось.
– Следующий – «Спартак». Топ-матч?
– Конечно, этот матч будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.
Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.
Источник: «Спорт-Экспресс»