Заболотный: «Матч со «Спартаком» будет определяющим. У нас есть есть задел в два очка»

Нападающий «Зенита» Антон Заболотный поделился ожиданиями от матча 6-го тура РПЛ против «Спартака».

– Ожидали ли такого старта сезона?

– Как можно ожидать результата? Естественно, мы работаем ради побед, прилагали все усилия на тренировках, команда работала на все сто процентов. Мы все шли к этому, у нас получается, дай бог, чтобы и в дальнейшем так продолжалось.

– Следующий – «Спартак». Топ-матч?

– Конечно, этот матч будет определяющим, сейчас у нас есть задел в два очка, эта игра будет очень важной для нас.

Матч «Зенит» – «Спартак» пройдет 2 сентября в Санкт-Петербурге.