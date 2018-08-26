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    РПЛ. «Краснодар» благодаря голу Сулейманова ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

    «Краснодар» провел свой матч пятого тура РПЛ. Южане встречались с «Оренбургом» и пропустили мяч в первом тайме. Отличился форвард Андрей Козлов. Однако сохранить преимущество хозяева не сумели.

    От поражения гостей спас гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Обе команды остались в зоне Лиги Европы.

    Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

    Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)

    Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.

    «Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 86), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Кулишев, 67).

    «Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулeв (Сулейманов, 66), Мамаев, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.

    Предупреждения: нет – Спайич, 43; Каборе, 57; Стоцкий, 66.

    Календарь РПЛ

    Турнирная таблица РПЛ

    Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал

    Источник: Бомбардир.ру

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    26.08.2018 15:54
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    Комментарии23
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 27 августа 2018, 12:48

      Оренбург хорошо подготовился к началу сезона и команда для всех будет "крепким орешком".

      2
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      Рейтинг: +351

      Константинн 27 августа 2018, 06:49

      В матче со Спартаком проиграли якобы из-за судьи, а сейчас что помешало нормально сыграть? Может рукуводство Краснодара еще опубликует видео...

      0
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 18:51

      Оренбург молодцы удивляют! а Краснодар со знаком минус. в этом сезоне им будет трудно зацепиться даже за место в ЛЕ.

      2
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      Рейтинг: +1749

      Retiremen_VMF 26 августа 2018, 17:28

      Если не смотрели расскажу. Краснодар в этом матче забивал и себе и им. Оренбург играл по Краснодару, а Краснодар сегодня не играл. По этому Оренбург на контратаках смотрелся лучше.
      Скажите, я один замечаю, что Спаич не тянет на основной состав? Как бы он на Краснодар вообще не тянет. И гол забил и Крыцюка выбил. Это где таких защитников продают?
      Эта ничья как минимум не разочаровала. Так играть нельзя. Надо уже переключаться и играть.

      2
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      Рейтинг: +67326

      portero 26 августа 2018, 16:50

      ну хорошо что в первом Оренбург больше не забил

      2
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      Рейтинг: +2512

      Krasnodar 123 26 августа 2018, 16:36

      Безобразная игра! Мартын и Спаич не защитники,привозят каждый матч голы в свои ворота,за мяч команда не борется, по полю ходят пешком- хорош стиль игры. Надо брать пацанов из Краснодар-2 результат будет не хуже, а то и лучше, позорники пас на два метра не могут точно дать.

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      Рейтинг: +6913

      батог 26 августа 2018, 16:27

      Оренбург-молодцы!!! Ищите пару Козлову!

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      Рейтинг: +684

      Докторо123 26 августа 2018, 16:26

      Как-то о-очень долго Краснодар входит в чемпионат...

      0
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      Рейтинг: +645

      alexis02lion 26 августа 2018, 16:22

      Отскочили, но сыграли замены. В предыдущих матчах это именно Оренбургу помогало, а сейчас спасло быков. Понятно, что по игре и моментам победы достойны хозяева, но наличие джокера в команде иногда всё решает.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 26 августа 2018, 16:21

      Вот Краснодар выпустил Игнатьева и Жигулева своих воспитанников и теперь способен забивать только навалом. Смотря игру понял почему Уфа так просто продала Стоцкого, а его еще хотят одним из лидеров клуба сделать... Краснодар был ужасен и не заслуживал ничьей, гостей подвела реализация и они потеряли 2 очка в этой игре. Оренбург молодцы

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