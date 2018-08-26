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  • РПЛ. «Краснодар» благодаря голу Сулейманова ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

РПЛ. «Краснодар» благодаря голу Сулейманова ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

26 августа 2018, 15:54
22

«Краснодар» провел свой матч пятого тура РПЛ. Южане встречались с «Оренбургом» и пропустили мяч в первом тайме. Отличился форвард Андрей Козлов. Однако сохранить преимущество хозяева не сумели.

От поражения гостей спас гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Обе команды остались в зоне Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 86), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Кулишев, 67).

«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулeв (Сулейманов, 66), Мамаев, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.

Предупреждения: нет – Спайич, 43; Каборе, 57; Стоцкий, 66.

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Турнирная таблица РПЛ

Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Оренбург Краснодар
Комментарии (22)
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Skrudg
1535288299
Оренбург браво!!! Достойно смотрится команда. Неодоценили новичка.
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slavа0508
1535288406
Краснодар опять не порадовал....уже какой год ходит в падающих надежды а не как не выстрелит....не знаю чего не хватает...и Галицкий всей душой за команду и стадик новый....а не как чего не хватает......
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Etiainen
1535288676
жаль оренбург((( Краснодар отскочил
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woyser
1535288702
Оренбург не перестаёт удивлять!)
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VAD07
1535289414
Когда Галицкий поймет, что без нормального тренера сборище хороших игроков, так и останутся сборищем.
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кузнецов артем
1535289715
Вот Краснодар выпустил Игнатьева и Жигулева своих воспитанников и теперь способен забивать только навалом. Смотря игру понял почему Уфа так просто продала Стоцкого, а его еще хотят одним из лидеров клуба сделать... Краснодар был ужасен и не заслуживал ничьей, гостей подвела реализация и они потеряли 2 очка в этой игре. Оренбург молодцы
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alexis02lion
1535289727
Отскочили, но сыграли замены. В предыдущих матчах это именно Оренбургу помогало, а сейчас спасло быков. Понятно, что по игре и моментам победы достойны хозяева, но наличие джокера в команде иногда всё решает.
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батог
1535290064
Оренбург-молодцы!!! Ищите пару Козлову!
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Krasnodar 123
1535290612
Безобразная игра! Мартын и Спаич не защитники,привозят каждый матч голы в свои ворота,за мяч команда не борется, по полю ходят пешком- хорош стиль игры. Надо брать пацанов из Краснодар-2 результат будет не хуже, а то и лучше, позорники пас на два метра не могут точно дать.
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zigbert
1535363310
Оренбург хорошо подготовился к началу сезона и команда для всех будет "крепким орешком".
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