РПЛ. «Краснодар» благодаря голу Сулейманова ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

«Краснодар» провел свой матч пятого тура РПЛ. Южане встречались с «Оренбургом» и пропустили мяч в первом тайме. Отличился форвард Андрей Козлов. Однако сохранить преимущество хозяева не сумели.

От поражения гостей спас гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Обе команды остались в зоне Лиги Европы.

Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур

Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)

Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.

«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 86), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Кулишев, 67).

«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулeв (Сулейманов, 66), Мамаев, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.

Предупреждения: нет – Спайич, 43; Каборе, 57; Стоцкий, 66.

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