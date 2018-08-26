РПЛ. «Краснодар» благодаря голу Сулейманова ушел от поражения в матче с «Оренбургом»

«Краснодар» провел свой матч пятого тура РПЛ. Южане встречались с «Оренбургом» и пропустили мяч в первом тайме. Отличился форвард Андрей Козлов. Однако сохранить преимущество хозяева не сумели.
От поражения гостей спас гол Магомеда-Шапи Сулейманова. Обе команды остались в зоне Лиги Европы.
Чемпионат России. РПЛ. 5-й тур
Оренбург – Краснодар – 1:1 (1:0)
Голы: 1:0 – Козлов, 22; 1:1 – Сулейманов, 88.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев (Чиркин, 86), Афонин, Сутормин, Попович (Чуканов, 83), Мишкич, Козлов (Кулишев, 67).
«Краснодар»: Крицюк (Синицын, 26), Стоцкий, Мартынович, Спаич, Рамирес, Каборе, Классон, Жигулeв (Сулейманов, 66), Мамаев, Вандерсон (Куэва, 63), Игнатьев.
Предупреждения: нет – Спайич, 43; Каборе, 57; Стоцкий, 66.
Почему «Оренбург» такой крутой? Никто не ожидал