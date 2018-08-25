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    ЦСКА этим летом пытался купить нападающего «Маастрихта»

    ЦСКА в нынешнее трансферное окно предпринял попытку приобрести нападающего «Маастрихта» Жонатана Окиту. Об этом сообщил директор голландского клуба Пол Пендерс. В итоге 22-летний бельгиец перешел в НЕК из Неймегена.

    «К Оките был большой интерес со стороны нескольких клубов. Но были также и неопределенные предложения, как, например, от ЦСКА. Если честно, даже не знаю, как описать подход московского клуба.

    Можно сказать, что они плохо подготовились к переговорам, да и Джонатан сам потом признался нам, что не собирался туда переходить. Вокруг игрока было много шума, но теперь решение принято. И я полагаю, это беспроигрышная ситуация», – приводит слова Пендерса 1limburg.nl.

    В сезоне-2017/18 Окита провел за «Маастрихт» во втором голландском дивизионе 36 матчей, записав на свой счет 18 голов и восемь результативных передач.

    Источник: Бомбардир.ру

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    25.08.2018 17:12
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    Комментарии5
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      Рейтинг: +8028

      cska-62 2 сентября 2018, 14:37

      НЕК из Неймегена - это новое название ФК "Барселона"? :-)))

      0
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    • ...
      Рейтинг: +7

      Александр ЗА 25 августа 2018, 18:29

      Да

      -1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6151

      Viper for CSKA 25 августа 2018, 17:49

      Только Маастрихтский договор вспоминается, никаких футбольных ассоциаций)

      0
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      ...
      Рейтинг: +8028

      cska-62 > Viper for CSKA 2 сентября 2018, 14:44

      Неймеген круче! Целых 165 тыс. жителей, есть даже музей (один штук!), театр (один штук!), концертный зал (один штук!), футбольный клуб (один штук!). Проще говоря, население в три раза меньше, чем в подмосковной Балашихе! :-)))

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      Рейтинг: +25927

      vladimir-7 25 августа 2018, 17:29

      Игрок на первых переговорах сам не захотел переходить в ЦСКА и
      ничего не сказал своему руководству об этом, такое сложилось
      впечатление.

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