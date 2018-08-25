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ЦСКА этим летом пытался купить нападающего «Маастрихта»

25 августа 2018, 17:12
5

ЦСКА в нынешнее трансферное окно предпринял попытку приобрести нападающего «Маастрихта» Жонатана Окиту. Об этом сообщил директор голландского клуба Пол Пендерс. В итоге 22-летний бельгиец перешел в НЕК из Неймегена.

«К Оките был большой интерес со стороны нескольких клубов. Но были также и неопределенные предложения, как, например, от ЦСКА. Если честно, даже не знаю, как описать подход московского клуба.

Можно сказать, что они плохо подготовились к переговорам, да и Джонатан сам потом признался нам, что не собирался туда переходить. Вокруг игрока было много шума, но теперь решение принято. И я полагаю, это беспроигрышная ситуация», – приводит слова Пендерса 1limburg.nl.

В сезоне-2017/18 Окита провел за «Маастрихт» во втором голландском дивизионе 36 матчей, записав на свой счет 18 голов и восемь результативных передач.

Источник: Бомбардир.ру
Россия. Премьер-лига Голландия. Эредивизие НЕК ЦСКА
Комментарии (5)
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vladimir-7
1535207398
Игрок на первых переговорах сам не захотел переходить в ЦСКА и ничего не сказал своему руководству об этом, такое сложилось впечатление.
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Viper for CSKA
1535208596
Только Маастрихтский договор вспоминается, никаких футбольных ассоциаций)
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Александр ЗА
1535210996
Да
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cska-62
1535888261
НЕК из Неймегена - это новое название ФК "Барселона"? :-)))
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