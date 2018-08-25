ЦСКА этим летом пытался купить нападающего «Маастрихта»

ЦСКА в нынешнее трансферное окно предпринял попытку приобрести нападающего «Маастрихта» Жонатана Окиту. Об этом сообщил директор голландского клуба Пол Пендерс. В итоге 22-летний бельгиец перешел в НЕК из Неймегена.

«К Оките был большой интерес со стороны нескольких клубов. Но были также и неопределенные предложения, как, например, от ЦСКА. Если честно, даже не знаю, как описать подход московского клуба.

Можно сказать, что они плохо подготовились к переговорам, да и Джонатан сам потом признался нам, что не собирался туда переходить. Вокруг игрока было много шума, но теперь решение принято. И я полагаю, это беспроигрышная ситуация», – приводит слова Пендерса 1limburg.nl.

В сезоне-2017/18 Окита провел за «Маастрихт» во втором голландском дивизионе 36 матчей, записав на свой счет 18 голов и восемь результативных передач.