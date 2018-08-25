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    Кононов – о судейских ошибках в матчах «Арсенала»: «VAR обязана быть в РПЛ. Я буду это отстаивать»

    Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов высказал мнение об ошибках арбитров в матчах с участием туляков.

    «Я в фейсбуке буду всегда выкладывать спорные судейские эпизоды, пока в нашем чемпионате не появится система VAR. Считаю, она обязана быть. У нас серьeзный чемпионат, шестой в европейском первенстве. У нас достаточно финансов и достаточно клубов, которые заинтересованы, чтобы эта система была на каждом стадионе.

    Те ошибки арбитров, которые происходили в наших матчах, очень отрицательно влияют на атмосферу, связанную с футболом. Комментировать, умышленно они допускаются или нет, не буду. Но хочу, чтобы эти ошибки можно было предотвратить с помощью новых технологий, которые уже есть в чемпионатах Европы. Это я буду отстаивать», – сказал Кононов.

    Во встрече пятого тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ростову» (0:1). Единственный гол ростовчане забили с пенальти, перед которым судьи ошибочно не зафиксировали офсайд у футболиста атакующей команды.

    Источник: Чемпионат.ком

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    25.08.2018 16:15
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    Комментарии10
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      Рейтинг: +23534

      Мары 30 августа 2018, 17:52

      Когда критическое число сторонников VAR перевалит как минимум за половину от общего числа клубов РПЛ, вот тогда ПФЛ придётся чесать репу и идти договариваться с коррупционнерами в чёрной мантии и со свистком во рту.В противном случае этот свисток могут и в дупу запихать.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 26 августа 2018, 11:09

      судейские ошибки и при VAR так же возможны. конечно их станет меньше но все же. нужно правила использования VAR подкорректировать чтобы игроки могли добиваться от судьи просмотров спорного эпизода а не так как сейчас что судья отказывается иногда смотреть даже если просит вся команда.

      4
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 25 августа 2018, 22:20

      Судейские ошибки неприятны особенно тем командам ,которые получают их больше других.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +978

      РМЗ 25 августа 2018, 19:07

      Зенит Спартак Цска против истины

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +1096

      Братья Васильевы 25 августа 2018, 18:06

      Смотрю Англию с Италией, где это есть и тихо завидую, а наша вечная тупость, но это уже другая история, страна.

      5
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +5444

      Приус 25 августа 2018, 17:57

      Это ясно, как день.

      6
      Ответить
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      Рейтинг: +222

      johnny983 25 августа 2018, 17:53

      Если бы его команда забила,ох и молчал бы...

      0
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      Рейтинг: +5218

      Krossmen73 25 августа 2018, 17:34

      Кононов всё верно говорит.Нашему чемпионату необходимо переходить на использование аппаратуры видеоповторов.Прошедший чемпионат доказал полезность её применения.Только вот захочет ли руководство РФС и судейского корпуса этого?"Кормушечка" то уменьшится в разы...

      5
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      Рейтинг: +2934

      +50/-50 25 августа 2018, 17:31

      И я буду настаивать. Давай вместе.

      4
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      Рейтинг: +18968

      zico2205 25 августа 2018, 16:30

      Вот только почему то когда Краснодар явно засудили, все только руками разводили....Против столичных клубов никогда не судят...Ну а о Зените- вообще особая история....А вот периферию как душили,так и будут душить как в ВАРом так и без него....

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