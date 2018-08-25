Кононов – о судейских ошибках в матчах «Арсенала»: «VAR обязана быть в РПЛ. Я буду это отстаивать»

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов высказал мнение об ошибках арбитров в матчах с участием туляков.

«Я в фейсбуке буду всегда выкладывать спорные судейские эпизоды, пока в нашем чемпионате не появится система VAR. Считаю, она обязана быть. У нас серьeзный чемпионат, шестой в европейском первенстве. У нас достаточно финансов и достаточно клубов, которые заинтересованы, чтобы эта система была на каждом стадионе.

Те ошибки арбитров, которые происходили в наших матчах, очень отрицательно влияют на атмосферу, связанную с футболом. Комментировать, умышленно они допускаются или нет, не буду. Но хочу, чтобы эти ошибки можно было предотвратить с помощью новых технологий, которые уже есть в чемпионатах Европы. Это я буду отстаивать», – сказал Кононов.

Во встрече пятого тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ростову» (0:1). Единственный гол ростовчане забили с пенальти, перед которым судьи ошибочно не зафиксировали офсайд у футболиста атакующей команды.