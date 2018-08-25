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  • Кононов – о судейских ошибках в матчах «Арсенала»: «VAR обязана быть в РПЛ. Я буду это отстаивать»

Кононов – о судейских ошибках в матчах «Арсенала»: «VAR обязана быть в РПЛ. Я буду это отстаивать»

25 августа 2018, 16:15
10

Главный тренер «Арсенала» Олег Кононов высказал мнение об ошибках арбитров в матчах с участием туляков.

«Я в фейсбуке буду всегда выкладывать спорные судейские эпизоды, пока в нашем чемпионате не появится система VAR. Считаю, она обязана быть. У нас серьeзный чемпионат, шестой в европейском первенстве. У нас достаточно финансов и достаточно клубов, которые заинтересованы, чтобы эта система была на каждом стадионе.

Те ошибки арбитров, которые происходили в наших матчах, очень отрицательно влияют на атмосферу, связанную с футболом. Комментировать, умышленно они допускаются или нет, не буду. Но хочу, чтобы эти ошибки можно было предотвратить с помощью новых технологий, которые уже есть в чемпионатах Европы. Это я буду отстаивать», – сказал Кононов.

Во встрече пятого тура РПЛ «Арсенал» дома проиграл «Ростову» (0:1). Единственный гол ростовчане забили с пенальти, перед которым судьи ошибочно не зафиксировали офсайд у футболиста атакующей команды.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Кубок Арсенал Кононов Олег
Комментарии (10)
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zico2205
1535203858
Вот только почему то когда Краснодар явно засудили, все только руками разводили....Против столичных клубов никогда не судят...Ну а о Зените- вообще особая история....А вот периферию как душили,так и будут душить как в ВАРом так и без него....
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+50/-50
1535207507
И я буду настаивать. Давай вместе.
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Krossmen73
1535207669
Кононов всё верно говорит.Нашему чемпионату необходимо переходить на использование аппаратуры видеоповторов.Прошедший чемпионат доказал полезность её применения.Только вот захочет ли руководство РФС и судейского корпуса этого?"Кормушечка" то уменьшится в разы...
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johnny983
1535208795
Если бы его команда забила,ох и молчал бы...
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Приус
1535209044
Это ясно, как день.
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Братья Васильевы
1535209569
Смотрю Англию с Италией, где это есть и тихо завидую, а наша вечная тупость, но это уже другая история, страна.
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РМЗ
1535213261
Зенит Спартак Цска против истины
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zigbert
1535224853
Судейские ошибки неприятны особенно тем командам ,которые получают их больше других.
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OfaZavr
1535270949
судейские ошибки и при VAR так же возможны. конечно их станет меньше но все же. нужно правила использования VAR подкорректировать чтобы игроки могли добиваться от судьи просмотров спорного эпизода а не так как сейчас что судья отказывается иногда смотреть даже если просит вся команда.
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Мары
1535640728
Когда критическое число сторонников VAR перевалит как минимум за половину от общего числа клубов РПЛ, вот тогда ПФЛ придётся чесать репу и идти договариваться с коррупционнерами в чёрной мантии и со свистком во рту.В противном случае этот свисток могут и в дупу запихать.
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