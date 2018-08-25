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    Манчини: «Жаль, что Роналду не приехал в Серию А 15 лет назад»

    Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил сожаление в связи с тем, что нападающий Криштиану Роналду не перебрался в чемпионат Италии на расцвете своей карьеры.

    Португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» этим летом в возрасте 33 лет.

    «Я меня есть опыт выступления в Серии А с другим Роналдо... Жаль, что Криштиану приехал в Италию только сейчас, хотя мог бы сделать это 15 лет назад, когда выступал в Португалии.

    В то время все лучшие хотели играть в Серии А. Но даже сейчас он поднимает уровень лиги», – сказал Манчини.

    Источник: Football Italia

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    25.08.2018 15:42
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    Комментарии1
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      Рейтинг: +706

      111ax 26 августа 2018, 09:58

      криш для своих лет еще на пике и неизвестно сколько еще на нем будет судя по его физ. показателям

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