Манчини: «Жаль, что Роналду не приехал в Серию А 15 лет назад»

Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини выразил сожаление в связи с тем, что нападающий Криштиану Роналду не перебрался в чемпионат Италии на расцвете своей карьеры.

Португалец перешел из «Реала» в «Ювентус» этим летом в возрасте 33 лет.

«Я меня есть опыт выступления в Серии А с другим Роналдо... Жаль, что Криштиану приехал в Италию только сейчас, хотя мог бы сделать это 15 лет назад, когда выступал в Португалии.

В то время все лучшие хотели играть в Серии А. Но даже сейчас он поднимает уровень лиги», – сказал Манчини.