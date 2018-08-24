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    Манджукич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» этим летом

    Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич мог покинуть клуб нынешним летом.

    В услугах хорвата был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Главный тренер англичан Жозе Моуринью очень хотел видеть футболиста в своей команде и делал все возможное для этого. Манджукич был главной целью для португальского специалиста, который пытался с июня по начало июля пытался убедить форварда присоединиться к «МЮ».

    Кроме того, «Манчестер Юнайтед» предлагал Манджукичу увеличение зарплаты с его нынешних 3,5 миллионов евро до 5 миллионов. Хорват рассматривал предложение манкунианцев, но руководители и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри убедили его остаться.

    Аллегри не хотел потерять Манджукича и гарантировал ему игровую практику.

    Источник: Calciomercato

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    24.08.2018 16:59
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    Комментарии6
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      Рейтинг: +746

      MU-fanatic 25 августа 2018, 18:52

      на ***

      0
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 25 августа 2018, 10:19

      Респект, парню!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3945

      XaXatyn 25 августа 2018, 06:17

      Не Манжукич очень нужен Юве !

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 18:27

      Пусть уж доигрывает за Ювентус.

      2
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      Рейтинг: +355

      kvm5 24 августа 2018, 17:51

      набивает цену

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +2736

      BlackMurder 24 августа 2018, 17:16

      Только не в эту помойку, в Ювентусе самое то

      1
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