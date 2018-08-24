Манджукич отказался переходить в «Манчестер Юнайтед» этим летом

Нападающий «Ювентуса» Марио Манджукич мог покинуть клуб нынешним летом.

В услугах хорвата был заинтересован «Манчестер Юнайтед». Главный тренер англичан Жозе Моуринью очень хотел видеть футболиста в своей команде и делал все возможное для этого. Манджукич был главной целью для португальского специалиста, который пытался с июня по начало июля пытался убедить форварда присоединиться к «МЮ».

Кроме того, «Манчестер Юнайтед» предлагал Манджукичу увеличение зарплаты с его нынешних 3,5 миллионов евро до 5 миллионов. Хорват рассматривал предложение манкунианцев, но руководители и главный тренер «Ювентуса» Массимилиано Аллегри убедили его остаться.

Аллегри не хотел потерять Манджукича и гарантировал ему игровую практику.