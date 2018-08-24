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    Ринат Билялетдинов: «В России могут сначала опустить ниже плинтуса, потом сделать святого, а затем снова опустить. Вспомните Черчесова, Аршавина»

    Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов не считает форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу настоящей звездой.

    – Конечно, регулярно выходить на поле в состоянии эйфории невозможно. Дзюбе будет необходим отдых, чтобы перезарядить батарейки. На адреналине долго не протянешь. На первом месте для футболиста должны стоять не эмоции, а хорошая техническая оснащенность и скоростные качества. Может, я говорю не самые патриотичные вещи, но звезда, на мой взгляд, стабильно играет на самом высоком уровне 10-12 лет. А навесить ярлык «молодая звезда», «восходящая звезда», «пылающая звезда» можно всегда.

    – То есть Дзюба не звезда?

    – Мы сделали его звездой! Но он со своей стороны приложил для этого все усилия, добротно сыграл на домашнем чемпионате мира, выложился на сто процентов. Артем на мундиале отражал характер всей команды. Но это не элемент звездности на футбольном поле. А в России могут сначала опустить футболиста ниже плинтуса, потом сделать из него святого, а затем снова опустить. Вспомните того же Станислава Черчесова, Андрея Аршавина... Мы постоянно шарахаемся из крайности в крайность.

    Источник: RT

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    24.08.2018 11:45
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    Комментарии21
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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr 27 августа 2018, 22:37

      Они и так опущенными остались.

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      Рейтинг: +915

      спанчес 27 августа 2018, 09:49

      чтобы перезарядить батарейки
      чтобы передёрнуть затвор

      0
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      Рейтинг: +854

      amazonaws 24 августа 2018, 16:28

      Дзюбамании НЕТ.
      Её ВЫДУМАЛИ.
      А что есть?
      А есть КЛАССНАЯ игра Артёма Дзюбы, которая многим нравится своей результативностью.
      Что плохого в том, что Артём ЗАИГРАЛ, футбольно РАСЦВЁЛ и стал регулярно забивать после ГОНЕНИЙ на него???
      Подавляющее большинство россиян очень РАДЫ этому успеху Артёма и отдают ему ДОЛЖНОЕ внимание, ПОЧЁТ и уважение!
      Благодарим Артёма Дзюбу за классную игру в сборной и в Зените.

      Игра Зенита, Артёма Дзюбы и работа Сергея Семака внушает ОПТИМИЗМ.
      Вперёд Артём!
      Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!

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      Рейтинг: +915

      спанчес > amazonaws 27 августа 2018, 09:50

      а где дзюба раньше был

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      Рейтинг: +2545

      Тraumtanzеr > amazonaws 27 августа 2018, 22:42

      Ты только что официально проституцию разрешил.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 14:18

      Время все расставит по своим местам.

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev 24 августа 2018, 13:43

      Аршавина ни кто не опускал просто надо когда что говоришь. А Черчесов извините может я и не прав но то что сборная дошла до 1/4 это не его надо благодарить а больщиков которую поддерживали сборную на стадионе на улицах возле телевизора. А сейчас посмотрим как подготовит сборную к лиги наций и на отбор к евро вот тогда и оценим его работу он сборную довёл до четверть финала или болельщики.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Maksim Lagerev 24 августа 2018, 15:40

      Ага болельщиков, который за день до начала чм говорили гнать Черчесова и зачем взяли тех или иных игроков и где Денисов и Игнатьев. Вам надо восхвалять не только за топ8, но и за то что он не позволил игрокам усомниться в себе под вашей критикой. Одно радует что теперь слова всяких Канчельскисов и ему подобных будут звучать с меньшим весом...

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > кузнецов артем 24 августа 2018, 19:10

      Иногда гонение помагает.А как не сомневаться когда домашний чм плюс слабая игра футболистов в тов.матчах.И как бы не хотелась слабо сыграли они. И всё равно 95% людей верили в сборную т.к. я то же смотрел и переживал Лично за себя в тренире я и сейчас сомневаюсь. Но надеюсь они не оправдаются когда команда попадёт на евро. А по поводу Денисова просто предвзятое отношение к нему

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      Рейтинг: +915

      спанчес > Maksim Lagerev 27 августа 2018, 09:51

      или допинг

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      Рейтинг: +9734

      САДЫЧОК 24 августа 2018, 13:25

      ....падать Дзюба будет с большим треском !

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем 24 августа 2018, 12:42

      Дзюба слил Манчини своей игрой, у него в его Зените было предостаточно шансов, которые он потратил в пустую и это факт, как и то что он начал реализовывать весь свой потенциал только в 29 лет. Когда старый Дзюба вернется ему нужно быть готовым, что ему опять надо будет доказать свою профпригодность и я очень сомневаюсь в его успехе

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > кузнецов артем 24 августа 2018, 13:46

      ты вообще кроме сезона с Манчини статистику Дзюбы видел хоть раз, или несешь лишь бы нести? памятный случай, даже не из эпохи в Зените, Спартак Порту 10-3, в обоих матчах команда черти чем занималась и черти как выглядела, один Дзюба на поле и запомнился тем что что-то пытался сделать и как-то перевернуть игру. И в этом весь он, человек любит играть в футбол. С поздней реализацией потенциала ему "помогли" тренерские решения прошлых лет.(это пинок кстати в сторону всего нашего футбола). А касательно голов еще раз повторюсь погляди его статистику в Зените просто.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gek Dement 24 августа 2018, 15:35

      Статистика в Спартаке за более 120 матчей 26 голов, а в аренде в Ростове удалось 17 за сезон, в Зените не сказать что он особо прибавил, ведь там состав исполнителей другой а результаты его по сравнению с Ростовскими так и не улучшились. Если уж ты упомянул времена Спартака, как ты вообще можешь говорить что он человек который любит играть в футбол(может и любит, но это явно не на 1 месте), если он ушел из за денег. После аренды в Ростове, он начал прибавлять только спустя 4 года, когда оказался не нужным Манчини.

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > кузнецов артем 24 августа 2018, 15:54

      Добавь еще сюда стату по Зениту 108 игр 45 голов и порядка 25 голевых. И это статистика включающая проваленный год с Манчини, каждая вторая игра гол или голевая. Это плохая статистика по-твоему? Нет, я согласен если с Роналду сравнивать то да, а если реально взяглянуть на наш чемп?
      Результаты в Спартаке были хуже, но я уверен если бы тренера с ним работали и доверяли, не кидая по арендам, стал бы основным на долгие годы и забивал бы прилично. По поводу того что он ушел из-за денег это непроверяемая инфа, домыслы, в Спартаке платили неплохо тоже, но при этом кидали из аренды в аренду. Тут скорее по косвенным ушел потому что хотел играть и выигрывать. Логично что в Зенит, в команды второй 8ки люди с амбициями не идут.

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      Рейтинг: +2057

      кузнецов артем > Gek Dement 24 августа 2018, 16:20

      Он не захотел продлевать контракт, он даже в каких то новостях говорил, что мало ему платили, на счет причины ухода ты можешь прочитать в интернете, кстати говоря к началу тяжб о контракте Дзюба стал гарантированным игроком основы в Спартаке. В сезоне за чемпионат за Зенит он не забил больше чем в том сезоне за Ростов. Это и значит что 4 года он не прогрессировал, а был как раньше говорили деревом в которое надо попасть чтоб забить.

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      Рейтинг: +148

      Maksim Lagerev > кузнецов артем 24 августа 2018, 19:13

      Вы ребята не ругацтесь Манчини сам по себе слабый тренер. Он тренеравал только топы. Но толком не запомнился в сити только чемпионат лч полный провал. Так что не кто его не сливал кроме него

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      Рейтинг: +3629

      Gek Dement > кузнецов артем 25 августа 2018, 01:18

      Так там личные терки какие-то были же вот и не продлил, нет? Так же про это писали, как ты проверишь. В Китай он при этом не поехал хотя звали и деньги немалые предлагали.
      Про какой ты сезон говоришь? Про прошлый? Люди играют в футбол по 10-15 лет как можно его прогресс или регресс оценивать по одному выдернутому сезону? Бери последние 10 лет условно и дели на Спартак и Зенит его карьеру(в аренду его отдавали и там и там) и сравнивай статистику, это правильный подход будет, будет большая выборка.

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 24 августа 2018, 12:36

      Корреляция звездности и уровня игры - прямая. А ты как хотел? Кстати, Аршавина никто не опускал, в твоем туповатом умишке только это могло произойти. Шава и Керж - краса и гордость Зенита и так будет всегда. У вас таких никогда не было!

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      Рейтинг: +24270

      DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 11:57

      Абсолютно прав Ринат, сказал по-честному, спасибо за это! Наш футбол сегодня напоминает гения в дурдоме. ***

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      Рейтинг: +5079

      prezent2017 > DOCTOR PENALTY 24 августа 2018, 14:32

      Дурдом он и в Африке дурдом.

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