Ринат Билялетдинов: «В России могут сначала опустить ниже плинтуса, потом сделать святого, а затем снова опустить. Вспомните Черчесова, Аршавина»

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов не считает форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу настоящей звездой.

– Конечно, регулярно выходить на поле в состоянии эйфории невозможно. Дзюбе будет необходим отдых, чтобы перезарядить батарейки. На адреналине долго не протянешь. На первом месте для футболиста должны стоять не эмоции, а хорошая техническая оснащенность и скоростные качества. Может, я говорю не самые патриотичные вещи, но звезда, на мой взгляд, стабильно играет на самом высоком уровне 10-12 лет. А навесить ярлык «молодая звезда», «восходящая звезда», «пылающая звезда» можно всегда.

– То есть Дзюба не звезда?

– Мы сделали его звездой! Но он со своей стороны приложил для этого все усилия, добротно сыграл на домашнем чемпионате мира, выложился на сто процентов. Артем на мундиале отражал характер всей команды. Но это не элемент звездности на футбольном поле. А в России могут сначала опустить футболиста ниже плинтуса, потом сделать из него святого, а затем снова опустить. Вспомните того же Станислава Черчесова, Андрея Аршавина... Мы постоянно шарахаемся из крайности в крайность.