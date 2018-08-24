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  • Ринат Билялетдинов: «В России могут сначала опустить ниже плинтуса, потом сделать святого, а затем снова опустить. Вспомните Черчесова, Аршавина»

Ринат Билялетдинов: «В России могут сначала опустить ниже плинтуса, потом сделать святого, а затем снова опустить. Вспомните Черчесова, Аршавина»

24 августа 2018, 11:45
21

Бывший главный тренер «Рубина» и «СКА-Хабаровск» Ринат Билялетдинов не считает форварда «Зенита» и сборной России Артема Дзюбу настоящей звездой.

– Конечно, регулярно выходить на поле в состоянии эйфории невозможно. Дзюбе будет необходим отдых, чтобы перезарядить батарейки. На адреналине долго не протянешь. На первом месте для футболиста должны стоять не эмоции, а хорошая техническая оснащенность и скоростные качества. Может, я говорю не самые патриотичные вещи, но звезда, на мой взгляд, стабильно играет на самом высоком уровне 10-12 лет. А навесить ярлык «молодая звезда», «восходящая звезда», «пылающая звезда» можно всегда.

– То есть Дзюба не звезда?

– Мы сделали его звездой! Но он со своей стороны приложил для этого все усилия, добротно сыграл на домашнем чемпионате мира, выложился на сто процентов. Артем на мундиале отражал характер всей команды. Но это не элемент звездности на футбольном поле. А в России могут сначала опустить футболиста ниже плинтуса, потом сделать из него святого, а затем снова опустить. Вспомните того же Станислава Черчесова, Андрея Аршавина... Мы постоянно шарахаемся из крайности в крайность.

Источник: RT
Россия. Премьер-лига Чемпионат мира Зенит Россия Аршавин Андрей Дзюба Артем Черчесов Станислав Билялетдинов Ринат
Комментарии (21)
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Будьте дружелюбны и вежливы. Спасибо!
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DOCTOR PENALTY
1535101053
Абсолютно прав Ринат, сказал по-честному, спасибо за это! Наш футбол сегодня напоминает гения в дурдоме. ***
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prezent2017
1535103379
Корреляция звездности и уровня игры - прямая. А ты как хотел? Кстати, Аршавина никто не опускал, в твоем туповатом умишке только это могло произойти. Шава и Керж - краса и гордость Зенита и так будет всегда. У вас таких никогда не было!
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кузнецов артем
1535103755
Дзюба слил Манчини своей игрой, у него в его Зените было предостаточно шансов, которые он потратил в пустую и это факт, как и то что он начал реализовывать весь свой потенциал только в 29 лет. Когда старый Дзюба вернется ему нужно быть готовым, что ему опять надо будет доказать свою профпригодность и я очень сомневаюсь в его успехе
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САДЫЧОК
1535106353
....падать Дзюба будет с большим треском !
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Maksim Lagerev
1535107415
Аршавина ни кто не опускал просто надо когда что говоришь. А Черчесов извините может я и не прав но то что сборная дошла до 1/4 это не его надо благодарить а больщиков которую поддерживали сборную на стадионе на улицах возле телевизора. А сейчас посмотрим как подготовит сборную к лиги наций и на отбор к евро вот тогда и оценим его работу он сборную довёл до четверть финала или болельщики.
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Фотон
1535109518
Время все расставит по своим местам.
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amazonaws
1535117332
Дзюбамании НЕТ. Её ВЫДУМАЛИ. А что есть? А есть КЛАССНАЯ игра Артёма Дзюбы, которая многим нравится своей результативностью. Что плохого в том, что Артём ЗАИГРАЛ, футбольно РАСЦВЁЛ и стал регулярно забивать после ГОНЕНИЙ на него??? Подавляющее большинство россиян очень РАДЫ этому успеху Артёма и отдают ему ДОЛЖНОЕ внимание, ПОЧЁТ и уважение! Благодарим Артёма Дзюбу за классную игру в сборной и в Зените. Игра Зенита, Артёма Дзюбы и работа Сергея Семака внушает ОПТИМИЗМ. Вперёд Артём! Выше ЗНАМЯ российского ФУТБОЛА! Ура!
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спанчес
1535352584
чтобы перезарядить батарейки\ чтобы передёрнуть затвор
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Тraumtanzеr
1535398646
Они и так опущенными остались.
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