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    Феллер: «Трансфер Роналду положительно скажется и на «Ювентусе», и на всей Серии А»

    Бывший нападающий сборной Германии, а ныне – спортивный директор «Байера» Руди Феллер оценил последствия от перехода Криштиану Роналду в «Ювентус» для итальянского футбола.

    «Трансфер Роналду – единственный, который оказал сильное влияние на Серию А этим летом. Другие клубы предпочли инвестировать в своем обычном режиме.

    Роналду дает серьезное преимущество «Ювентусу». Очевидно, что он суперзвезда. Как и Месси. В предыдущие годы они становились лучшими игроками мира.

    Все это положительно скажется и на «Ювентусе», и на всей Серии А. Другие клубы будут только рады, если кто-то наподобие Роналду окажется в их чемпионате», – считает Феллер.

    Источник: AFP

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    24.08.2018 09:43
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