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    Матч против «Рейнджерс» стал 50-м для Беленова в составе «Уфы»

    Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались «Рейнджерс» и «Уфа». Игра завершилась со счетом 1:0.

    Голкипер российской команды Александр Беленов достиг в этой встрече юбилейной отметки. Он провел свой 50-й матч за уфимскую команду.

    «Сегодняшний матч стал для голкипера нашей команды Александра Беленова пятидесятым в составе «Уфы»!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.

    Источник: ФК «Уфа»

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    24.08.2018 06:11
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +1871

      Александ1982 24 августа 2018, 19:04

      вратарь молодец, дал ребятам шанс в игре дома!!! честно завидую Уфе и жителям Рейнджерс приезжает!!!кто мог такое предположить года 3-4 назад!!!?? Уфе удачи, буду болеть за вас мужики

      0
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:51

      В целом отыграл матч неплохо. Молодец.

      3
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 24 августа 2018, 10:46

      жаль что насухо не сыграл юбилейный матч. но все равно молодец)

      3
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      Рейтинг: +34

      Kolyukh_17 24 августа 2018, 09:36

      Сухарей побольше!

      0
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      Рейтинг: +1160

      Karpathian 24 августа 2018, 09:06

      Отличный вратарь. В сборную пора.

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      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 08:11

      Держи и дальше

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      Рейтинг: +3359

      Шумаххер 24 августа 2018, 07:38

      Отлично провёл матч !

      2
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      Рейтинг: +4431

      Gullit 76 24 августа 2018, 07:34

      Праздничный привоз?

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