Матч против «Рейнджерс» стал 50-м для Беленова в составе «Уфы»

Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались «Рейнджерс» и «Уфа». Игра завершилась со счетом 1:0.

Голкипер российской команды Александр Беленов достиг в этой встрече юбилейной отметки. Он провел свой 50-й матч за уфимскую команду.

«Сегодняшний матч стал для голкипера нашей команды Александра Беленова пятидесятым в составе «Уфы»!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.