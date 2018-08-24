Матч против «Рейнджерс» стал 50-м для Беленова в составе «Уфы»

вратарь молодец, дал ребятам шанс в игре дома!!! честно завидую Уфе и жителям Рейнджерс приезжает!!!кто мог такое предположить года 3-4 назад!!!?? Уфе удачи, буду болеть за вас мужики
Накануне состоялся первый матч четвертого квалификационного раунда Лиги Европы, в котором встречались «Рейнджерс» и «Уфа». Игра завершилась со счетом 1:0.
Голкипер российской команды Александр Беленов достиг в этой встрече юбилейной отметки. Он провел свой 50-й матч за уфимскую команду.
«Сегодняшний матч стал для голкипера нашей команды Александра Беленова пятидесятым в составе «Уфы»!» – говорится в сообщении пресс-службы клуба.
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— ФК УФА (@UfaFc) 23 августа 2018 г.