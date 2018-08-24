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    Гендиректор «Уфы»: «В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного»

    Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Глазго» (0:1).

    «Ребята молодцы. Несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.

    Говорят, что болельщик – это 12-й игрок команды. Болельщики на «Айброкс» подтверждают это выражение в полной мере.

    «Уфа» сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны – игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», – сказал Газизов.

    «Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны

    Источник: ТАСС

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    24.08.2018 01:36
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    Комментарии8
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 24 августа 2018, 11:45

      В домашнем матче Уфа еще покажет на что она способна.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1021

      Фотон 24 августа 2018, 09:06

      Очень хочется победы... но, А кто будет вскрывать оборону Рейнджерс? Кто будет играть?

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3534

      Берёза В. 24 августа 2018, 07:48

      Дома будет заруба )

      1
      Ответить
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      Рейтинг: +762

      sprint5 24 августа 2018, 07:48

      все нормально

      0
      Ответить
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      Рейтинг: +1943

      VIPded 24 августа 2018, 07:33

      Уфа дебютировала в ЛЕ достойно. Если в ответке дома ещё и в группу получится пройти, будет ну вааще-вааще!

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +15876

      сапёр75 24 августа 2018, 07:16

      Достойно смотрелись . Шансы есть !!!

      4
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      Рейтинг: +4350

      3a zenit 24 августа 2018, 02:27

      1-0 не страшно с учётом шестая наша против 3-й шотландской...Россия за вас мужики из Уфы!

      0
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      Рейтинг: +23534

      Мары 24 августа 2018, 02:08

      Надеюсь в ответном матче болельщики Уфы переполнят вместимость арены.
      Вперёд Уфа!

      3
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