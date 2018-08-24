Гендиректор «Уфы»: «В поражении от «Рейнджерс» нет ничего страшного»

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов прокомментировал результат первого матча раунда плей-офф Лиги Европы против «Глазго» (0:1).

«Ребята молодцы. Несмотря на поражение, выполнили установку, хорошо старались, но, к сожалению, пропустили гол. В этом поражении нет ничего страшного, все будет решаться в Уфе. Надеюсь, что наши болельщики нас поддержат и результат второго матча устроит абсолютно всех.

Говорят, что болельщик – это 12-й игрок команды. Болельщики на «Айброкс» подтверждают это выражение в полной мере.

«Уфа» сегодня испытала достаточно мощное давление, но с другой стороны – игроки прочувствовали настоящую еврокубковую атмосферу», – сказал Газизов.

«Уфа» никогда не играла в такой атмосфере. Там Джеррард и сумасшедшие трибуны