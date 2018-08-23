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    Впервые в истории от России в групповом раунде еврокубков может выступить шесть команд

    Россия может установить рекорд по количеству участников в основной стадии еврокубков.

    ЦСКА и «Локомотив» выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак», уступивший ПАОКу в третьем квалификационном раунде ЛЧ, сыграет в группе Лиги Европы. Там же примет участие и «Краснодар».

    В раунде плей-офф ЛЕ «Зенит» встретится с «Мольде», а «Уфа» – с «Рейнджерс». Если петербуржцы и уфимцы пройдут своих соперников, то впервые в истории в групповом раунде еврокубков выступят шесть российских команд.

    Источник: «Спорт-Экспресс»

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    23.08.2018 13:11
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    Комментарии46
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      Рейтинг: +54666

      MaxRnD 29 августа 2018, 06:55

      Смысл об этом загодя трубить, когда Уфе ещё предстоит игра с Рейнджерс ?

      5
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      Рейтинг: +1109

      qawzsexdr 28 августа 2018, 11:28

      Будем всей страной болеть за Уфу.

      0
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      Рейтинг: +1933

      Д Альбертини 25 августа 2018, 11:32

      Это было бы неплохо! Уфимцам удачи в домашнем матче

      0
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      Рейтинг: +152

      sampos 24 августа 2018, 08:56

      Уфа выглядела достойно, а проигрыш в один мяч можно отыграть у гейропцев. Давай, Уфа, дави их у себя дома!

      1
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      Рейтинг: +24996

      bset 24 августа 2018, 08:26

      Повезло, что Спартак сразу в группу ЛЕ попал. Иначе и мимо нее пролетел бы.

      0
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      Рейтинг: +478

      DimonSPM 23 августа 2018, 22:18

      Всегда верю и переживаю за наши команды в Еврокубках не зависимо от личных симпатий в РПЛ.
      Браво Зенит!
      Вперёд УФА!
      Спартак ещё себя покажет!
      Надеюсь, что у Локо, Краснодара и ЦСКА наладится игра к началу основного сезона Еврокубковых баталий!

      1
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      Рейтинг: +631

      pegas1276 23 августа 2018, 20:58

      играть и играть, Зенит задел сделал 3-1

      1
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 18:47

      Это будет отличным достижением.

      7
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      Рейтинг: +6979

      1bear 23 августа 2018, 18:33

      ...ох,сглазят эти "Спорт-Экспрессы",боюсь...

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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 23 августа 2018, 18:16

      это конечно хорошо, но сначала нужно Уфе и Зениту пройти своих соперников. насчет того что у Зенита получиться нет сомнений а вот насчет Уфы есть. но желаю всем нашим клубам удачи!

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