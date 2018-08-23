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  • Впервые в истории от России в групповом раунде еврокубков может выступить шесть команд

Впервые в истории от России в групповом раунде еврокубков может выступить шесть команд

23 августа 2018, 13:11
46

Россия может установить рекорд по количеству участников в основной стадии еврокубков.

ЦСКА и «Локомотив» выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак», уступивший ПАОКу в третьем квалификационном раунде ЛЧ, сыграет в группе Лиги Европы. Там же примет участие и «Краснодар».

В раунде плей-офф ЛЕ «Зенит» встретится с «Мольде», а «Уфа» – с «Рейнджерс». Если петербуржцы и уфимцы пройдут своих соперников, то впервые в истории в групповом раунде еврокубков выступят шесть российских команд.

Источник: «Спорт-Экспресс»
Лига Европы Лига чемпионов Спартак Локомотив ЦСКА Краснодар Зенит Уфа
Комментарии (46)
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Рубик Докоян
1535025675
Теоретически да, но практически..., скорей всего пятёрочка. Но пусть "Уфа" попробует всех удивить и опровергнуть прогнозы.
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Cules2013
1535026036
Слишком хорошо, чтобы быть правдой. Кто-то да вылетит. Вероятнее всего, это Уфа.
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ROSTOV SUPER
1535026075
А из группы потом дай Бог если две выйдут !
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84aivengo
1535028198
уфа наверно не сдюжит... слишком матерый соперник попался для нее ... но надежда умирает последней... удачи всем нашим клубам !!
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subbotaspartak
1535028218
Давай-давай Уфа В Лигу УЕФА.
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sampos
1535030416
У-У-У-ф-ф-а, братаны, сыграйте через "немогу" с этими гейропцами. Считайте, что вы выше их морально. Россия с фанатами за вашей спиной и они будут чрезмерно благодарны Вам. Я из Самары, но буду смотреть и болеть за Вас. Удача мчится к Вам на двух крылах!
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vladimir-7
1535035358
Уфа, сдерни юбку с этих рейнджерсов. Всем нашим клубам пожелаем удачи и побед в ЛЧ и ЛЕ.
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OfaZavr
1535037377
это конечно хорошо, но сначала нужно Уфе и Зениту пройти своих соперников. насчет того что у Зенита получиться нет сомнений а вот насчет Уфы есть. но желаю всем нашим клубам удачи!
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zigbert
1535039268
Это будет отличным достижением.
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MaxRnD
1535514914
Смысл об этом загодя трубить, когда Уфе ещё предстоит игра с Рейнджерс ?
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