Впервые в истории от России в групповом раунде еврокубков может выступить шесть команд

Россия может установить рекорд по количеству участников в основной стадии еврокубков.

ЦСКА и «Локомотив» выступят на групповом этапе Лиги чемпионов. «Спартак», уступивший ПАОКу в третьем квалификационном раунде ЛЧ, сыграет в группе Лиги Европы. Там же примет участие и «Краснодар».

В раунде плей-офф ЛЕ «Зенит» встретится с «Мольде», а «Уфа» – с «Рейнджерс». Если петербуржцы и уфимцы пройдут своих соперников, то впервые в истории в групповом раунде еврокубков выступят шесть российских команд.