Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Каборе: «Скоро «Краснодар» будет обыгрывать «Спартак» раз за разом»

    Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что его команда доминировала в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Футболист отметил, что в ближайшее время «быки» будут постоянно обыгрывать красно-белых.

    «Мы знаем, что «Спартак» силен, и готовились ко встрече с ним очень серьезно – качественно работали на тренировках, проводили теоретические занятия, тщательно разбирали игру соперника. Вообще, на каждый матч с этой командой мы выходим с большим желанием и играем с полной самоотдачей.

    Считаю, в этот раз нам удалось показать хороший футбол, в отличие от матчей в прошлом сезоне, когда спартаковцы действительно превзошли нас по игре. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но от нас отвернулась удача. На результат встречи повлияли наши вроде бы небольшие ошибки, неправильно принятые решения, но в футболе, как известно, мелочей не бывает… Да, мы снова уступили «Спартаку», но я верю, что скоро придет время, и все пойдет так, как хотим мы. И тогда уже «Краснодар» будет обыгрывать красно-белых раз за разом», – сказал Каборе.

    Источник: ФК «Краснодар»

    Нашли опечатку?
    Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter – мы все исправим.

    22.08.2018 12:50
    Рекомендуем
    Комментарии45
    ...
    • ...
      Рейтинг: +100737

      zigbert 23 августа 2018, 12:53

      Зацикливаться на Спартаке не стоит. Впереди еще много матчей с другими командами. Удачи.

      3
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3651

      АртурZaСМ 23 августа 2018, 07:37

      Он наверное забыл как в предпоследней игре Спартак отметелил их на их же поле...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +718

      ДВС 22 августа 2018, 19:48

      Та кто ж вам даст...

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +31128

      Полная Канистра 22 августа 2018, 19:27

      когда это время наступит тебе поди 70 стукнет хех раз за разом только в туалет ходят

      6
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 22 августа 2018, 18:27

      вот когда начнете обыгрывать тогда и вякай, фантазер))

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4990

      Обер-КанцлерЪ 22 августа 2018, 17:52

      Как говорил герой фильма "Плохой Санта" в переводе Гоблина:
      "...Мечтай в одну руку, сри в другую - увидишь, какая быстрее наполнится!".

      7
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +1094

      ДяДь ПашА 22 августа 2018, 17:30

      Надежда умирает последней)))

      0
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +886

      kolyma999 22 августа 2018, 16:22

      Ну естественно!А заодно и Реал с Барсой...правда через раз.

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +6097

      subbotaspartak 22 августа 2018, 16:03

      Видать зарплату с Магнита просрочкой получили,
      А пользоваться не научили.

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +4173

      мы_не_рабы 22 августа 2018, 16:03

      Красавец! Так и должен говорить игрок, болеющий за команду в которой выступает. И самое главное - ни слова о судействе, а только об игре! Уважуха.

      3
      Ответить
    • Читайте нас: 
    11