Каборе: «Скоро «Краснодар» будет обыгрывать «Спартак» раз за разом»

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что его команда доминировала в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Футболист отметил, что в ближайшее время «быки» будут постоянно обыгрывать красно-белых.

«Мы знаем, что «Спартак» силен, и готовились ко встрече с ним очень серьезно – качественно работали на тренировках, проводили теоретические занятия, тщательно разбирали игру соперника. Вообще, на каждый матч с этой командой мы выходим с большим желанием и играем с полной самоотдачей.

Считаю, в этот раз нам удалось показать хороший футбол, в отличие от матчей в прошлом сезоне, когда спартаковцы действительно превзошли нас по игре. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но от нас отвернулась удача. На результат встречи повлияли наши вроде бы небольшие ошибки, неправильно принятые решения, но в футболе, как известно, мелочей не бывает… Да, мы снова уступили «Спартаку», но я верю, что скоро придет время, и все пойдет так, как хотим мы. И тогда уже «Краснодар» будет обыгрывать красно-белых раз за разом», – сказал Каборе.