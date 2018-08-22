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  • Каборе: «Скоро «Краснодар» будет обыгрывать «Спартак» раз за разом»

Каборе: «Скоро «Краснодар» будет обыгрывать «Спартак» раз за разом»

22 августа 2018, 12:50
44

Полузащитник «Краснодара» Шарль Каборе заявил, что его команда доминировала в матче 4-го тура чемпионата России со «Спартаком» (0:1). Футболист отметил, что в ближайшее время «быки» будут постоянно обыгрывать красно-белых.

«Мы знаем, что «Спартак» силен, и готовились ко встрече с ним очень серьезно – качественно работали на тренировках, проводили теоретические занятия, тщательно разбирали игру соперника. Вообще, на каждый матч с этой командой мы выходим с большим желанием и играем с полной самоотдачей.

Считаю, в этот раз нам удалось показать хороший футбол, в отличие от матчей в прошлом сезоне, когда спартаковцы действительно превзошли нас по игре. Мы доминировали на поле, создавали моменты, но от нас отвернулась удача. На результат встречи повлияли наши вроде бы небольшие ошибки, неправильно принятые решения, но в футболе, как известно, мелочей не бывает… Да, мы снова уступили «Спартаку», но я верю, что скоро придет время, и все пойдет так, как хотим мы. И тогда уже «Краснодар» будет обыгрывать красно-белых раз за разом», – сказал Каборе.

Источник: ФК «Краснодар»
Россия. Премьер-лига Спартак Краснодар Каборе Шарль
Комментарии (44)
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Рубик Докоян
1534931760
Слова Некрасова вспоминаются:" Жаль только -- жить в эту пору прекрасную уже не придётся ни мне ни тебе... Мне так уж точно. )))
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Дядя Серёжа
1534932458
Фантазии Веснухина... Старое доброе кино.
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Патронташ
1534932977
"Скоро, очень скоро, мы построим город Из надежды нашей и мечты..." Валерий Леонтьев
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Zenmaster
1534933320
Больше люблю когда по факту говорят !!!
Ответить
insider_retro
1534934587
Скоро будет осень, а затем зима - это точно и безусловно!.. Остальное, возможно, в отдалённом будущем, да и то, с неопределённой долей вероятности...
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oyabun
1534936322
Это не Краснодар был очень хорош, а Спартак был пока еще традиционно слаб в начале сезона. Дальше будет лучше и команды подобные Краснодару будут побеждены гораздо более уверенно.
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Боцман59rus
1534936629
Думал после судейской истерики хуже некуда, но опять умудрились пробить дно голословными заявлениями.))))
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Мары
1534937195
У человека должна быть мечта. Не стоит ему её обламывать. Пусть верит.
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Обер-КанцлерЪ
1534949565
Как говорил герой фильма "Плохой Санта" в переводе Гоблина: "...Мечтай в одну руку, сри в другую - увидишь, какая быстрее наполнится!".
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OfaZavr
1534951673
вот когда начнете обыгрывать тогда и вякай, фантазер))
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