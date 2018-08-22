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    Дзофф: «Не вижу, в чем «Ювентус» уступал бы «Реалу»

    Бывший голкипер «Ювентуса» Дино Дзофф сравнил туринский клуб с «Реалом». Этим летом из Мадрида в Италию переехал форвард Криштиану Роналду.

    «Ювентус» технически не слабее, чем «Реал». И в полузащите, и атаке. Туринцы не уступают мадридцам.

    В этом сезоне они должны выступить еще лучше, потому что появился игрок, которого все боятся. Не знаю, придет ли больше побед из-за этого, но на бумаге я не вижу, в чем «Ювентус» уступал бы «Реалу».

    Что касается позиции Роналду на поле в новой команде, то с этим вряд ли будут проблемы. Аллегри прекрасно знает, как использовать такого игрока», – считает Дзофф.

    Источник: RMC

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    22.08.2018 10:53
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