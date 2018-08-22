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    Павлюченко: «Думал, что Дзюбе всего 25 лет»

    Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что не знал возраста нападающего «Зенита»Артема Дзюбы.

    «Я думал, что ему всего 25 лет. Очень рад, что у Артема все получается.

    Знаю давно: он всегда был весельчаком. Если у Дзюбы и бывает плохое настроение, то раза два в году. Такой характер, наверное, и помогает ему достичь результата.

    Приходилось мне играть против него. Конечно, соперники опасались Артема. Он габаритный, нестандартный футболист.

    Сейчас с игроками сборной происходит примерно то же, что с нами в 2008 году после того «бронзового» Евро. Все узнают на улицах, фотографируются, это здорово. Пусть Артем продолжает в том же духе...» – заявил Павлюченко.

    Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполняется 30 лет.

    Источник: «Московский комсомолец»

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    22.08.2018 08:53
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    Комментарии10
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      Рейтинг: -680

      Spartak Piter 22 августа 2018, 14:48

      15 больше подходит

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      Рейтинг: +742

      Юрий Б. 22 августа 2018, 11:20

      С днюхой!

      1
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +3939

      Zenmaster 22 августа 2018, 11:10

      Не сбавлять обороты !!! С Днём Рожденья !!!

      2
      Ответить
    • ...
      Рейтинг: +834

      val-berezko 22 августа 2018, 11:05

      Ума то надо прибавить в таком преклонном возрасте.С днем рождения и успехов во вратарском деле. У них играют до 40.

      1
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      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:08

      Дзюбина, с днем варенья!

      0
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      Рейтинг: +1580

      srg38 22 августа 2018, 10:04

      В этот день и водка не во вред)

      3
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      Рейтинг: +15876

      сапёр75 22 августа 2018, 09:42

      С ДР

      3
      Ответить
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 22 августа 2018, 09:32

      Артёма с Днюхой ! Здоровья, счастья, радости, удачи и любви ему желаю от души !!!

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      Рейтинг: +7917

      FanatSerj 22 августа 2018, 09:12

      С Днем Варения, тут соглашусь, Дзюба умом так и до 18 хорошо если дотягивает, парень рубаха, что на уме то и на языке, но чтобы не говорили, на футбольном поле он хорош, главное правильно его использовать и мотивацию ему находить, если он сам её не видит.

      2
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      Рейтинг: +113

      larin80 22 августа 2018, 08:59

      Гигант снова всё проспал!!))) Тёму с Днём Рожденья!!

      3
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