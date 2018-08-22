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Павлюченко: «Думал, что Дзюбе всего 25 лет»

22 августа 2018, 08:53
10

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что не знал возраста нападающего «Зенита»Артема Дзюбы.

«Я думал, что ему всего 25 лет. Очень рад, что у Артема все получается.

Знаю давно: он всегда был весельчаком. Если у Дзюбы и бывает плохое настроение, то раза два в году. Такой характер, наверное, и помогает ему достичь результата.

Приходилось мне играть против него. Конечно, соперники опасались Артема. Он габаритный, нестандартный футболист.

Сейчас с игроками сборной происходит примерно то же, что с нами в 2008 году после того «бронзового» Евро. Все узнают на улицах, фотографируются, это здорово. Пусть Артем продолжает в том же духе...» – заявил Павлюченко.

Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполняется 30 лет.

Источник: «Московский комсомолец»
Россия. Премьер-лига Зенит Россия Павлюченко Роман Дзюба Артем
Комментарии (10)
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larin80
1534917568
Гигант снова всё проспал!!))) Тёму с Днём Рожденья!!
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FanatSerj
1534918327
С Днем Варения, тут соглашусь, Дзюба умом так и до 18 хорошо если дотягивает, парень рубаха, что на уме то и на языке, но чтобы не говорили, на футбольном поле он хорош, главное правильно его использовать и мотивацию ему находить, если он сам её не видит.
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Рубик Докоян
1534919529
Артёма с Днюхой ! Здоровья, счастья, радости, удачи и любви ему желаю от души !!!
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сапёр75
1534920176
С ДР
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srg38
1534921488
В этот день и водка не во вред)
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ItalianFootball
1534921736
Дзюбина, с днем варенья!
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val-berezko
1534925134
Ума то надо прибавить в таком преклонном возрасте.С днем рождения и успехов во вратарском деле. У них играют до 40.
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Zenmaster
1534925417
Не сбавлять обороты !!! С Днём Рожденья !!!
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Юрий Б.
1534926027
С днюхой!
Ответить
Spartak Piter
1534938503
15 больше подходит
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