Павлюченко: «Думал, что Дзюбе всего 25 лет»

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко признался, что не знал возраста нападающего «Зенита»​ Артема Дзюбы.

«Я думал, что ему всего 25 лет. Очень рад, что у Артема все получается.

Знаю давно: он всегда был весельчаком. Если у Дзюбы и бывает плохое настроение, то раза два в году. Такой характер, наверное, и помогает ему достичь результата.

Приходилось мне играть против него. Конечно, соперники опасались Артема. Он габаритный, нестандартный футболист.

Сейчас с игроками сборной происходит примерно то же, что с нами в 2008 году после того «бронзового» Евро. Все узнают на улицах, фотографируются, это здорово. Пусть Артем продолжает в том же духе...» – заявил Павлюченко.

Сегодня, 22 августа, Дзюбе исполняется 30 лет.