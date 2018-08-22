Фанаты «Интера» недовольны травмированным Наингголаном. Его заметили в ночном клубе

Болельщики «Интера»​ негативно отнесли к недавнему поступку новичка команды Раджи Наингголана.

Футболист посетил ночной клуб. 30-летний бельгиец был замечен на вечеринке после того, как у него была диагностирована травма, полученная в матче с «Сассуоло» (0:1). Этот факт вызвал негативную реакцию среди поклонников миланской команды.

Один из фанатов «Интера», который заметил игрока в клубе, попытался поинтересоваться у него, почему тот находится в ночном заведении, но получил ответ в грубой форме.