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    Фанаты «Интера» недовольны травмированным Наингголаном. Его заметили в ночном клубе

    Болельщики «Интера»​ негативно отнесли к недавнему поступку новичка команды Раджи Наингголана.

    Футболист посетил ночной клуб. 30-летний бельгиец был замечен на вечеринке после того, как у него была диагностирована травма, полученная в матче с «Сассуоло» (0:1). Этот факт вызвал негативную реакцию среди поклонников миланской команды.

    Один из фанатов «Интера», который заметил игрока в клубе, попытался поинтересоваться у него, почему тот находится в ночном заведении, но получил ответ в грубой форме.

    Источник: Football Italia

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    22.08.2018 07:53
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    Комментарии4
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      Рейтинг: +4870

      dinar7777dinar 22 августа 2018, 11:20

      странная статья ВЕДЬ НАИНГОЛЛАН НЕ ИГРАЛ С САССУОЛО))))) он даже в заявке не был )))

      1
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    • ...
      Рейтинг: +2081

      ItalianFootball 22 августа 2018, 10:02

      Как слепые котята ? То есть они думали, что он мягкий и пуффыстый ? Хорошо еще Видаля не купили, а то там бы тандем так зажег.

      2
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    • ...
      Рейтинг: +528

      КЭТиК 22 августа 2018, 08:33

      Так ведь на свои гулял.

      0
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      Рейтинг: +326

      hjvfybcn 22 августа 2018, 08:09

      Красаффчик)

      0
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