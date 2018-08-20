Хохлов: «Спартак» не боимся»

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 4-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0) поделился ожиданиями от матча следующего тура против «Спартака».

«В идеальном состоянии ли подходим к «Спартаку», нужно будет спрашивать перед матчем. В оборонительном плане сегодня было то, что я хочу видеть, а в атаке есть в чем прибавлять. Все-таки это еще не то «Динамо», которое мы хотим видеть.

Те позиции, которые требуют усиления, обозначены. Есть и конкретные имена. Остальное уже зависит не от меня.

«Спартак» не боимся. Уважительно относимся к любой команде. Для «Динамо» дерби со «Спартаком» стоит особняком, но страха нет», – сказал Хохлов.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа и начнется в 19:00.