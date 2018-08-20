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    Хохлов: «Спартак» не боимся»

    Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 4-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0) поделился ожиданиями от матча следующего тура против «Спартака».

    «В идеальном состоянии ли подходим к «Спартаку», нужно будет спрашивать перед матчем. В оборонительном плане сегодня было то, что я хочу видеть, а в атаке есть в чем прибавлять. Все-таки это еще не то «Динамо», которое мы хотим видеть.

    Те позиции, которые требуют усиления, обозначены. Есть и конкретные имена. Остальное уже зависит не от меня.

    «Спартак» не боимся. Уважительно относимся к любой команде. Для «Динамо» дерби со «Спартаком» стоит особняком, но страха нет», – сказал Хохлов.

    Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа и начнется в 19:00.

    Источник: Чемпионат.ком

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    20.08.2018 22:34
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    Комментарии17
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      Рейтинг: +100737

      zigbert 21 августа 2018, 11:41

      Боятся не нужно никакого соперника ,надо только планомерно готовится к каждому матчу.

      5
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 21 августа 2018, 12:22

      Саша ,привет.
      Как там классик сказал: Я не трус ,но я боюсь.И вдогонку:Только дураки ничего не боятся....
      Это я к тому ,что команда ,судя по всему настраивается...и пусть.
      Эти две команды ,как никто другой,созданы ,чтобы дарить болелам азарт и непредсказуемость еще с советских времен...
      Какой бы не был исход ,лишь бы игра смотрелась.
      А победа будет бонусом Спартаку или Динамо за старание.
      ps И еще ,как говорили про поэтов - поэт в России больше ,чем поэт....Так и про эту игру,для нас с тобой сия игра - больше ,чем игра)))

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      Рейтинг: +100737

      zigbert > alex1951 21 августа 2018, 14:02

      Привет Алексей. Ничего не имею против ,пусть победит сильнейший и что бы обе команды показали качественный футбол. Футбол без грубых судейских ошибок.

      4
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      Рейтинг: +11477

      alex1951 > zigbert 21 августа 2018, 19:15

      Судьи.ошибки.
      А ты вспомни ,что то в 70-е и даже в 80-е,судьи не были
      уж важными решалами.Рубль был твердый .Ставка даже в классе ,,Б,, (Динамо Таллин) у главного судьи была ставка 50 рублей!!! Ну ты понял о чем я.

      1
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      Рейтинг: +36139

      OfaZavr 21 августа 2018, 10:21

      правильно, никакого соперника не нужно боятся. Спартак так же просто готовиться и постарается проявить все свои сильные стороны. вот и посмотрим кто кого)

      5
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      Рейтинг: +1021

      Фотон 21 августа 2018, 06:09

      А боятся и не надо. Надо просто играть.

      3
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      Рейтинг: +77208

      Рубик Докоян 20 августа 2018, 23:57

      Пусть игра обеим командам удастся, пусть будет не один гол, а свистун не накосячит...

      6
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) 20 августа 2018, 23:30

      А Спартак не боится хохлов

      2
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > Saang (SCR) 20 августа 2018, 23:35

      А кого боитесь? Не греков ли часом?

      2
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      Рейтинг: +1722

      Saang (SCR) > BrezAndr 20 августа 2018, 23:36

      Тебе главное чтоб мы вас не боялись - тогда может пожалеем в этом году

      2
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      Рейтинг: +275

      BrezAndr > Saang (SCR) 20 августа 2018, 23:39

      Поживем увидим, как бы после матча вас жалеть не пришлось

      1
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      Рейтинг: +978

      РМЗ 20 августа 2018, 23:20

      Видно как Хохлов переживает, значит есть давление со стороны руководства. Хочется пожелать удачи моему одношкольнику.(если есть такое слово) ))))

      2
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      Рейтинг: +23534

      Мары 20 августа 2018, 23:10

      А бояться то и не чего.
      Например сегодня Динамо не хуже, а то и лучше Спартака смотрелось.
      Может разница в уровне соперников, но по любому целой игры у Спартака не было, а вот у Динамо были довольно таки хлёсткие атаки и контратаки.

      10
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      Рейтинг: +411

      Shotlandets86 20 августа 2018, 23:01

      Ну а чего его боятся? В том году переиграли их по игре в обоих матчах, сейчас Спартак ещё хуже смотрится.

      3
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      Рейтинг: +33446

      oyabun 20 августа 2018, 22:55

      Это хорошо что не боитесь. Поэтому не надо особо готовиться. Выходите на игру расслабленными, ведь вы отважные храбрецы!

      6
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      Рейтинг: +24269

      DOCTOR PENALTY 20 августа 2018, 22:47

      За Спартак : аналогично!

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