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Хохлов: «Спартак» не боимся»

20 августа 2018, 22:34
17

Главный тренер «Динамо» Дмитрий Хохлов после матча 4-го тура РПЛ с «Уфой» (3:0) поделился ожиданиями от матча следующего тура против «Спартака».

«В идеальном состоянии ли подходим к «Спартаку», нужно будет спрашивать перед матчем. В оборонительном плане сегодня было то, что я хочу видеть, а в атаке есть в чем прибавлять. Все-таки это еще не то «Динамо», которое мы хотим видеть.

Те позиции, которые требуют усиления, обозначены. Есть и конкретные имена. Остальное уже зависит не от меня.

«Спартак» не боимся. Уважительно относимся к любой команде. Для «Динамо» дерби со «Спартаком» стоит особняком, но страха нет», – сказал Хохлов.

Матч «Спартак» – «Динамо» пройдет 25 августа и начнется в 19:00.

Источник: Чемпионат.ком
Россия. Премьер-лига Спартак Динамо Урал Хохлов Дмитрий
Комментарии (17)
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DOCTOR PENALTY
1534794454
За Спартак : аналогично!
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oyabun
1534794946
Это хорошо что не боитесь. Поэтому не надо особо готовиться. Выходите на игру расслабленными, ведь вы отважные храбрецы!
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Shotlandets86
1534795279
Ну а чего его боятся? В том году переиграли их по игре в обоих матчах, сейчас Спартак ещё хуже смотрится.
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Мары
1534795846
А бояться то и не чего. Например сегодня Динамо не хуже, а то и лучше Спартака смотрелось. Может разница в уровне соперников, но по любому целой игры у Спартака не было, а вот у Динамо были довольно таки хлёсткие атаки и контратаки.
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VVM1964
1534796234
Правильно , не бойтесь , мы вас не больно ... )
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Saang (SCR)
1534797010
А Спартак не боится хохлов
Ответить
Рубик Докоян
1534798634
Пусть игра обеим командам удастся, пусть будет не один гол, а свистун не накосячит...
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Фотон
1534820997
А боятся и не надо. Надо просто играть.
Ответить
OfaZavr
1534836111
правильно, никакого соперника не нужно боятся. Спартак так же просто готовиться и постарается проявить все свои сильные стороны. вот и посмотрим кто кого)
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zigbert
1534840873
Боятся не нужно никакого соперника ,надо только планомерно готовится к каждому матчу.
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